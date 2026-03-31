Cripto evoluciona de la especulación a la infraestructura en México: Binance

La evolución de las stablecoins marca uno de los cambios más relevantes dentro de la industria de los activos digitales.

Estos instrumentos son criptomonedas diseñadas para mantener un valor estable –generalmente vinculado a monedas como el dólar–, lo que reduce la volatilidad característica de otros activos digitales y facilita su uso en pagos, transferencias y gestión de liquidez, de acuerdo con la plataforma de criptomonedas, Binance.

“Lo que antes era una herramienta limitada a nichos tecnológicos hoy empieza a consolidarse como una herramienta cada vez más utilizada dentro de los sistemas de pago”, señaló Salvador Rivera, gerente general de Binance México.

De acuerdo con el directivo este avance forma parte de una transformación más amplia en la narrativa del sector.

Durante años, la conversación sobre criptomonedas estuvo centrada en la volatilidad y el precio; sin embargo, este enfoque comienza a quedar rebasado frente a una industria que evoluciona hacia casos de uso más concretos y funcionales.

“Hoy, más que una historia de volatilidad, el desarrollo de los activos digitales se explica mejor desde su utilidad”, explicó Rivera.

México se ha convertido en un reflejo de este cambio. Más allá de ser un mercado en expansión, el país se ha consolidado como uno de los más relevantes en términos de adopción a nivel global.

De acuerdo con datos de Chainalysis y Binance Research, se mantiene dentro del Top 20 global (posición 14 de 151 países) y ocupa el segundo lugar en América Latina.

“Más allá del ranking, lo que empieza a marcar la diferencia es cómo están siendo utilizados estos activos”, apuntó el directivo.

Uno de los casos más claros es el de las remesas. En un entorno donde estos flujos superan los 60,000 millones de dólares anuales, los activos digitales comienzan a perfilarse como una alternativa más eficiente frente a los sistemas tradicionales, particularmente por su capacidad para reducir costos y tiempos de transferencia.

“Han comenzado a posicionarse como una alternativa para transferencias más rápidas, con menores costos y mayor trazabilidad frente a los sistemas tradicionales”, indicó Rivera.

A nivel global, la industria también muestra señales claras de madurez. La base de usuarios de activos digitales continúa en expansión, con cientos de millones de personas participando activamente en el ecosistema cada mes.

A ello se suma una capitalización de mercado que se mantiene en niveles de varios trillones de dólares, junto con una correlación relativamente baja frente a índices tradicionales, lo que refuerza su papel como una clase de activo con potencial diversificador.

Adopción institucional

En paralelo, Binance destaca que la participación institucional ha ganado terreno. La aprobación de instrumentos financieros vinculados a criptomonedas en mercados clave, así como el desarrollo de marcos regulatorios en distintas regiones, reflejan un proceso de integración cada vez más claro entre el ecosistema cripto y el sistema financiero tradicional.

Bajo este contexto, la conversación para mercados como México también cambia. El reto ya no es únicamente incorporar nuevos usuarios, sino integrar estas tecnologías en soluciones financieras cotidianas.

“El siguiente paso ya no es la adopción inicial, sino la integración”, sostuvo.

Señaló que el siguiente desafío se encontrará en la velocidad en la que cada mercado logre incorporar las criptomonedas.

“En este contexto, México no permanece al margen del cambio. La combinación de niveles de adopción, condiciones económicas y avance tecnológico lo coloca como un actor relevante en la evolución de esta industria en América Latina”, afirmó Rivera.