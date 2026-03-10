Conflicto en Irán podría hacer perder hasta 38,000 millones de pesos en recaudación del IEPS: BBVA

Las finanzas públicas podrían verse impactadas por pérdidas en la recaudación del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) aplicado a las gasolinas por hasta 38,000 millones de pesos durante las próximas seis semanas, periodo en el que se estima podría prolongarse el conflicto en Irán, el cual ha complicado el suministro de combustibles. Así lo señalaron economistas de BBVA México durante la presentación del “Informe Situación México”.

“Cuando las gasolinas estuvieron muy bajas el año pasado no se redujeron los precios, pero cuando han estado altas, lo que ocurre es que el gobierno recauda menos e incluso puede llegar al grado de tener un negativo, es decir, subsidiar. Creemos que eso es lo que va a ocurrir. No vemos efectos muy importantes en la inflación; algo veremos, por mayores precios del gas”, señaló Carlos Serrano Herrera, economista en jefe de la institución.

No obstante, los especialistas estimaron que en este contexto, el gobierno también podría obtener ingresos adicionales por alrededor de 53,000 millones de pesos, si el precio del crudo se mantiene en 75 dólares por barril.

“Por un lado vendes petróleo más caro, pero por otro lado recaudas menos IEPS para no trasladar el aumento a los consumidores”, explicó Serrano.

El petróleo superó los 119 dólares por barril el pasado lunes, su nivel más alto desde mediados de 2022. No obstante, este martes los precios cayeron más de 13%, hasta 103.23 dólares, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anticipara que la guerra en Medio Oriente podría terminar pronto, lo que alivió las preocupaciones sobre una interrupción prolongada del suministro petrolero.

Aun así, Arnulfo Rodríguez, economista principal de BBVA, consideró que las implicaciones directas del conflicto para México serían limitadas. Sin embargo, advirtió que podría haber presiones en el precio del gas natural, un insumo clave tanto para el consumo doméstico como para la generación eléctrica.

“El tema del gas natural impacta directamente en los recibos de los ciudadanos. Además, es un insumo muy importante para la generación de electricidad por parte de la Comisión Federal de Electricidad, en particular, en la generación mediante ciclo combinado. Por ello, los costos de generación eléctrica podrían aumentar considerablemente y el subsidio que se otorga a los hogares en México podría incrementarse aún más”, explicó Rodríguez.

En ese contexto, la semana pasada la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que el gobierno cuenta con mecanismos fiscales para contener el impacto del alza en los combustibles, como el ajuste del IEPS.

Además, señaló que se trabaja de manera coordinada con la Secretaría de Energía (Sener) y con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para evitar que los incrementos internacionales se trasladen directamente a los consumidores, mediante un esquema de reducción temporal de impuestos que compense el aumento en los precios de las gasolinas.