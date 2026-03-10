Sheinbaum se reúne con directivos de empresas nórdicas para dialogar sobre inversiones

Empresarias y empresarios de Dinamarca, Finlandia, Noruega y Suecia se reunieron este martes con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en Palacio Nacional para conversar sobre diversas oportunidades de inversión en el país alineadas con el Plan México.

La delegación empresarial estuvo integrada por aproximadamente 100 directivos de compañías como ABB, Aker, AstraZeneca, Ericsson, Lego, Maersk, Nokia, Novo Nordisk, Vestas y Volvo.

Durante el encuentro, la mandataria federal respondió a las preguntas de los directivos de las empresas nórdicas y destacó que las puertas de México están abiertas a todos los empresarios interesados en invertir en el País.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) detalló en un comunicado que la comitiva estuvo encabezada por el Grupo Wallenberg, uno de los principales conglomerados empresariales de Europa, el cual tiene inversiones en sectores como telecomunicaciones, tecnología y manufactura.

"A través de su banco Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) y de su principal firma de inversión, Investor AB, el Grupo Wallenberg mantiene participaciones relevantes en empresas globales", destacó la SRE.

Las empresas vinculadas al ecosistema de dicho grupo generan un ingreso conjunto superior a 385,000 millones de dólares, emplean a cerca de 1.5 millones de personas y operan en aproximadamente 180 países, entre ellos México.

En un diálogo moderado por el canciller Juan Ramón de la Fuente, el presidente del banco Skandinaviska Enskilda Banken, Marcus Wallenberg, reiteró su compromiso por continuar construyendo en el largo plazo la presencia de compañías nórdicas en México.

En el encuentro también estuvieron presentes algunos integrantes del gabinete de Sheinbaum, entre los que destacan el titular de la Secretaría de Economía Marcelo Ebrard, la secretaria de Energía, Luz Elena González; la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena; Altagracia Gómez, coordinadora del Consejo Asesor de Desarrollo Económico y Regional y Relocalización y el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Édgar Amador Zamora.