Bolsa mexicana cierra con ganancias; destacan acciones de Industrias Peñoles

Las bolsas de valores de México cerraron con moderadas ganancias las negociaciones de este martes. Los índices accionarios locales subieron, apoyados por un mejor sentimiento en los mercados ante las perspectivas de que la guerra contra Irán podría ser breve.

El índice líder S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que agrupa a las acciones locales más negociadas, avanzó 0.76% a 67,397.94 unidades. El FTSE BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), avanzó 0.79% a 1,338.31 unidades.

S&P/BMV IPCTradingview

Al interior del índice de referencia, la mayoría de los valores cerraron con avances. La minera Industrias Peñoles encabezó las ganancias, con 5.79% más a 966.67 pesos, seguido de la empresa de infraestructura Pinfra, que avanzó 2.91% hasta 277.63 pesos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo ayer que la guerra contra Irán avanza más rápido de lo que se esperaba y que podría durar menos de las cuatro semanas previstas por su gobierno. El petróleo cayó con fuerza, apoyando el apetito por riesgo.

"A nivel corporativo, el avance del mercado local fue impulsado principalmente por emisoras ligadas a los sectores minero y financiero, que vieron compras selectivas tras las correcciones recientes", dijo Laura Torres, directora de Inversiones de IMB Capital Quants.