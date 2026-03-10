Mega clase de futbol en el Zócalo de CDMX: Lo que debes saber para participar este 15 de marzo

La Ciudad de México se prepara para intentar un nuevo Récord Guinness con la clase de futbol más grande del mundo, un evento que reunirá a miles de participantes en la plancha del Zócalo capitalino el próximo domingo 15 de marzo.

La actividad forma parte de las celebraciones rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026, que será organizada por México, Estados Unidos y Canadá. El objetivo es superar ampliamente el récord actual, establecido en Seattle con 1,038 participantes, por lo que las autoridades capitalinas esperan reunir más de 10,000 personas.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, señaló recientemente que el evento busca llevar el espíritu del Mundial a las calles y comunidades de la capital. “Vamos a convertir el Zócalo en la cancha de futbol más grande del mundo”, afirmó la mandataria.

¿Cuándo será la mega clase de futbol en CDMX?

El evento se realizará en el Zócalo de la Ciudad de México con la siguiente logística:

Fecha: domingo 15 de marzo

Apertura de accesos: 08:00 horas

Cierre de accesos: 09:30 horas

Inicio de la clase: alrededor de las 10:00 horas

Duración de la sesión: 35 minutos

Durante ese tiempo, los participantes deberán mantenerse activos siguiendo una rutina deportiva diseñada bajo los lineamientos de Guinness World Records.

¿Cómo participar en la mega clase de futbol?

Para formar parte del evento, los participantes debieron asistir previamente a entrenamientos masivos organizados por el gobierno capitalino.

El director del Instituto del Deporte de la Ciudad de México, Javier Peralta, informó que desde noviembre de 2025 se realizaron más de 70 sesiones de preparación en distintos puntos de la ciudad. Estos entrenamientos se llevaron a cabo en:

Parques

Explanadas públicas

Estadios y deportivos

Escuelas y universidades

Centros comunitarios como UTOPÍAS y PILARES

En total, más de 10,000 personas fueron capacitadas para ejecutar la rutina que se realizará el día para lograr récord.

Registro y entrega de kits

Tras participar en los entrenamientos, los asistentes recibieron un código de registro personal, con el que debieron completar su inscripción en el sitio webdel Instituto del Deporte.

Una vez registrado, el sistema genera:

Carta de exoneración

Confirmación de inscripción

Estos documentos deben imprimirse y firmarse para poder recoger el kit de participación, que incluye un número y un chip electrónico, necesarios para registrar oficialmente la asistencia.

¿Dónde recoger el kit?

Los kits se entregarán en las oficinas del Instituto del Deporte, ubicadas en:

División del Norte 2333, esquina Río Churubusco, alcaldía Benito Juárez

Horarios de entrega de los kits:

Viernes 13 de marzo: 10:00 a 18:00 horas

Sábado 14 de marzo: 10:00 a 14:00 horas

El chip electrónico será indispensable para ingresar a la zona del evento y contabilizar la participación en el intento de récord.

Recomendaciones para los asistentes

Los organizadores pidieron a los participantes acudir con:

Ropa deportiva (playera, short y tenis)

Número de participante visible

Hidratación ligera y desayuno previo

No será necesario llevar balón, ya que el material deportivo será proporcionado durante la clase.

El Zócalo de la Ciudad de México, escenario de récords mundiales

La jefa de Gobierno capitalino recordó que el Zócalo de la CDMX ya ha sido sede de diversos récords Guinness en actividades deportivas y recreativas.

El cronista deportivo Fernando Schwartz destacó que el futbol puede convertirse en un símbolo de unidad y convivencia, mientras que el exfutbolista Braulio Luna señaló que lograr un récord mundial requiere organización y la participación de miles de personas.

Si se alcanza la meta, la capital mexicana establecería una nueva marca mundial y enviaría un mensaje de hospitalidad y pasión por el futbol rumbo al Mundial 2026.