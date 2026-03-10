Wall Street registra cambios marginales; los índices se estabilizan ante fuerte caída del petróleo

Los tres principales índices de Wall Street cerraron la sesión de este martes prácticamente sin cambios. Los promedios accionarios se estabilizaron en medio de la fuerte caída del petróleo, mientras el mercado asimilaba proyecciones favorables sobre la guerra contra Irán.

El Promedio Industrial Dow Jones, integrado por las acciones de 30 gigantes, cedió 0.07% a 47,706.51 puntos, mientras que el S&P 500, de las compañías más valiosas, perdió 0.21% a 6,781.48 puntos. El Nasdaq Composite avanzó un marginal 0.01% a 22,697.10.

Los índices, que habían iniciado la sesión con ganancias, cerraron con pocos cambios, viendo estabilidad tras los descensos de ayer relacionados con la guerra contra Irán. Los movimientos coincidieron con una fuerte caída del petróleo al bajar el nerviosismo del mercado.

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo ayer que la guerra contra el régimen iraní había causado gran devastación y que podría termina antes de las cuatro semanas anticipadas inicialmente. Sus comentarios impulsaron el comportamiento de apetito por el riesgo.

Sólo dos de los 11 sectores principales del S&P 500 cerraron con ganancias: tecnologías de la información (+0.08%) y servicios de comunicación (+0.26%) sacaron adelante al Nasdaq. Las empresas de energía (-1.32%) dominaron las bajas, ante el descenso del petróleo.