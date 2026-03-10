Tasas de Cetes operan con ligeros cambios a pesar de expectativas de recorte de tasa en marzo

Los rendimientos de los Certificados de la Tesorería de la Federación (Cetes) registraron ligeros cambios en la subasta de Banco de México (Banxico), pese a la imperante expectativa en el mercado de que la Junta de Gobierno del banco central retomé su ciclo de recortes en la próxima decisión de política monetaria.

La tasa de interés que paga el Cete a 28 días se mantuvo sin cambios en 6.81% y continúa en niveles no vistos desde 2022. El monto colocado fue de 5,000 millones de pesos, y registró una demanda de 2.76 veces el monto colocado, menor a la última subasta.

El rendimiento del Cete a 91 días se ubicó en 7.08%, marcando un retroceso marginal de 0.02% respecto a la subasta anterior, con esto retoma la tendencia a la baja después de subir por dos semanas consecutivas. El monto colocado fue de 11,000 millones de pesos, mientras que la demanda de este instrumento fue de 3.58 veces lo ofertado.

Los miembros de la Junta de Gobierno de Banco de México dijeron que ven espacio para un nuevo recorte a la tasa de referencia nacional a pesar del reciente repunte de la inflación que en febrero salió del rango de tolerancia permitido por la autoridad monetaria del país.

Por otro lado, analistas de Casa de Bolsa Ve Por Más (BX+) señalaron en una nota que la “postura monetaria de Banxico se encuentra en terreno neutral, estimamos que el banco central cuenta con un nulo margen de maniobra en el corto plazo” respecto al incremento de la tasa de inflación.

Atendiendo a condiciones exógenas los especialistas destacaron que “el panorama inflacionario se deterioró recientemente ante el recrudecimiento de los conflictos geopolíticos y el consecuente aumento en los precios internacionales de productos energéticos”.

La próxima decisión de política monetaria del banco central está fechada para el 26 de marzo.

Se subastaron 11,000 millones de pesos correspondiente al Cete de 175 días, a una tasa de 7.09%, un retroceso de 0.02 puntos porcentuales, luego de que la semana pasada el rendimiento de este instrumento subió en 6 puntos base. El instrumento registró una demanda de 4.07 veces lo ofertado, mayor a la última colocación.

El rendimiento del Cete de 707 días se ubicó en 7.81%, un aumento de 0.27% respecto de la última subasta. El monto colocado fue por 18,700 millones de pesos y su demanda de este instrumento fue de 2.06 veces el monto colocado.

Además, se llevó a cabo la subasta de 16,000 millones de pesos del MBono a 5 años, con vencimiento en febrero de 2032, a una tasa de 8.63%, un avance de 0.27 puntos porcentuales frente a la última emisión. Tuvo una demanda de 1.48 veces el monto colocado, menor a la última emisión.

Se colocaron Udibonos a 30 años, con vencimiento en octubre de 2057, a una tasa de 4.16%, un retroceso de 0.09 por ciento. El Monto colocado de este instrumento fue de 10,045.79 millones de pesos y registró una demanda de 2.11 veces lo ofertado.