Confianza del consumidor mexicano volvió a caer en octubre; retrocedió 0.3 puntos mensuales

La confianza de los consumidores en México volvió a caer en octubre, en medio de un deterioro respecto al futuro de la economía del país, de acuerdo con le información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En octubre, el Indicador de Confianza del Consumidor (ICC) reportó un nivel de 46.1 puntos, con cifras desestacionalizadas, lo que representó una caída mensual de 0.3 puntos.

De esta manera, el ICC reportó su segundo mes consecutivo de retrocesos. Además, fue el séptimo mes del año donde se registró una caída.

En comparación anual, el ICC se desplomó 3.2 puntos en octubre.

Los datos se dan en medio de un panorama donde la incertidumbre ha persistido. En tanto, la economía mexicana aunque ha evitado una recesión, se ha enfriado.

Los últimos datos del PIB Oportuno mostraron que, en el tercer trimestre del año, la actividad económica se contrajo 0.3% trimestral, así como 0.3% anual.

A detalle, la caída se explicó por el desplome en el sector industrial. En comparación trimestral se observó un retroceso de 1.5%, mientras que en comparación anual cayó 2.9 por ciento.

Pesimismo futuro

Dentro del informe del Inegi, que realiza de manera conjunta con el Banco de México (Banxico) se observó que la caída se debió a que cuatro de sus cinco componentes retrocedieron en el mes.

El principal retroceso se dio en el componente que se refiere a la situación económica del país esperada en 12 meses, con una caída mensual de 0.8 puntos.

Le siguieron las posibilidades de compra de electrodomésticos y muebles, con un retrocesos de 0.6 puntos, pese a que la inflación se ha mantenido dentro del rango objetivo de Banxico.

La percepción sobre la situación económica actual del país también retrocedió 0.3 puntos, mientras que la situación económica esperada para el hogar cayó 0.1 puntos.

En el otro extremo, sólo el componente que se refiere a la situación económica actual de los hogares creció, al acanzar 0.2 puntos respecto a septiembre.

Situación personal preocupa

El Inegi también divulgó los indicadores complementarios del ICC, en donde de los 10 que hay, sólo cuatro mostraron disminuciones en octubre.

La mayor caída se observó en la situación económica personal que retrocedió 0.7 puntos mensuales en octubre.

En el otro extremo, las posibles de ahorro tuvieron una expansión de 1.8 puntos mensuales en octubre.

