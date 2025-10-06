Confianza del consumidor retrocede en septiembre por menor optimismo sobre la economía y compras

La confianza de los consumidores retrocedió en septiembre pasado, con los hogares mexicanos menos optimistas en cuanto a la economía del país y la situación con los precios, de acuerdo con la información divulgada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El Indicador de Confianza del Consumidor reportó en septiembre pasado un nivel de 46.5 puntos, con cifras desestacionalizadas.

Esto significó un retroceso de 0.2 puntos respecto a agosto pasado, con lo cual suma seis meses de caídas en lo que va del año, sin que estas sean consecutivas.

En su comparación anual, la confianza de los consumidores retrocedió 0.5 puntos en el mes patrio.

A detalle se observó que en el mes tres de los cinco componentes principales del ICC mostraron caídas, lo que explicó el retroceso general.

La caída más pronunciada se observó en las posibilidades actuales de realizar compras de muebles y electrodomésticos, con un retroceso de 0.8 puntos mensuales.

Le siguió la situación económica del país esperada en los siguientes 12 meses, cuyo sentir de los consumidores retrocedió 0.5 puntos, a la vez que el componente que se refiere a la situación económica actual del país cayó 0.2 puntos mensuales.

Respecto a la situación económica esperada de los miembros del hogar, no se observó ninguna variación respecto al mes pasado.

El único componente que en el mes patrio reportó un crecimiento fue el sentir de los hogares sobre la situación económica actual de los miembros del hogar, con un crecimiento de 0.2 puntos mensuales.