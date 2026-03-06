Inflación en Colombia sorprende a la baja en febrero, aunque el acumulado anual escala al 5.29%

Colombia registró ⁠una inflación del 1.08% en febrero, un dato menor al esperado por ⁠el mercado, impulsado por el alza de los precios de la educación, los restaurantes y hoteles, así como de los alimentos, informó el viernes el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).

La ⁠variación mensual se ubicó por ⁠debajo del alza de 1.14% en febrero de 2025 y del 1.18% en enero pasado.

Según la mediana de un sondeo de Reuters, el mercado esperaba una inflación del 1.27% para el segundo mes de 2026.

El comportamiento en febrero estuvo explicado por un incremento en los precios de la educación de 5.64%, de los costos en restaurantes y hoteles de 1.38% y de los alimentos, los que más pesan en el cálculo del indicador, con un alza de 1.30%.

Los precios de las bebidas alcohólicas y el tabaco subieron 1.14% en febrero, los del transporte 1.07%, los de la salud 0.94%, los del vestuario 0.70%, los de alojamiento, agua, electricidad y gas 0.45%, mientras que los de la recreación aumentaron 0.08% y los de las comunicaciones 0.01%, precisó el DANE.

Analistas atribuyeron el escalamiento de la inflación a la indexación de los precios al consumidor al aumento del salario mínimo de 23% decretado por el Gobierno para este año.

En el primer bimestre, la inflación acumuló un incremento de 2.27%, por encima del 2.08% en el mismo periodo de 2025.

En el acumulado de los últimos 12 meses ⁠hasta febrero, la inflación escaló a 5.29%, en ⁠comparación con el 5.28% en el mismo ⁠periodo del año pasado y por encima de la meta puntual del Banco Central de 3%.

El ⁠aumento de la inflación fue la principal razón por la que el Banco Central incrementó a finales de enero su tasa de interés de referencia en 100 puntos base a un 10.25%, mucho más de lo esperado por el mercado.

Según el sondeo de Reuters, el repunte de las presiones inflacionarias llevaría a que el Banco Central incremente en 100 puntos base a 11.25% su tasa de interés de referencia en su reunión ⁠del 31 de marzo.

El equipo técnico del Banco Central elevó en febrero sus pronósticos de inflación para el cierre de este año a un 6.3% desde uno anterior de 4.1%.