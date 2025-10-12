La Casa Blanca afirma que han comenzado despidos “sustanciales”

La Casa Blanca dijo el viernes que había iniciado despidos masivos de trabajadores federales mientras el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, buscó aumentar la presión sobre los demócratas de la oposición para poner fin al cierre del gobierno que ha paralizado los servicios públicos.

Mientras la crisis se acerca a su tercera semana y no se vislumbra una salida, el jefe de presupuesto de Trump, Russ Vought, anunció en las redes sociales que la administración está cumpliendo las amenazas de despedir a algunos de los 750,000 funcionarios públicos puestos en licencia forzosa.

La Oficina de Administración y Presupuesto, dirigida por Vought, mencionó a la AFP que los despidos serían “sustanciales”, pero no dio cifras precisas ni detalles de qué departamentos serán los más afectados.

Un documento judicial indicó que el gobierno ha despedido a más de 4,000 trabajadores federales, incluidos más de 1,000 del Departamento del Tesoro y del Departamento de Salud y Servicios Humanos.

Trump reiteró su promesa de utilizar los recortes para infligir dolor a los demócratas, al decir a los periodistas que el número de personas despedidas sería “mucho y estará orientado a los demócratas porque creemos que ellos comenzaron esto”.

Los líderes demócratas en el Congreso han desestimado las amenazas como un intento de intimidación y dicen que los despidos masivos no se sostendrían en los tribunales.

“Russell Vought acaba de despedir a miles de estadounidenses con un tuit”, dijo el líder del partido en el Senado, Chuck Schumer, en un comunicado.

“Seamos francos: nadie obliga a Trump y a Vought a hacer esto. No tienen por qué hacerlo; quieren hacerlo”, se enfureció.

Los sindicatos, que representan a 800,000 empleados gubernamentales, pidieron a un juez federal en San Francisco una orden de emergencia para detener los despidos.

Un portavoz del Tesoro dijo a la AFP que el departamento había comenzado a enviar avisos de despidos, mientras que el Departamento de Salud y Servicios Humanos dijo que empezó a despedir a trabajadores no esenciales “como consecuencia directa del cierre del gobierno liderado por los demócratas”.

Trump ordena pago a militares

El sábado, Trump aseguró haber emitido una orden para que se pague a los militares en esta semana a pesar del cierre.

De acuerdo con el mandatario estadounidense, ordenó al jefe del Pentágono, Pete Hegseth, “utilizar todos los fondos disponibles para PAGAR a nuestras tropas el 15 de octubre”, mientras culpó nuevamente a los demócratas por el estancamiento en el financiamiento.

“No permitiré que los demócratas tomen como rehenes a nuestras Fuerzas Armadas y a toda la seguridad de nuestra nación con su peligroso cierre gubernamental”, escribió en su plataforma Truth Social.

Sin un final a la vista para el cierre, ambos partidos políticos se culpan mutuamente por la crisis.