CAF invertirá 40,000 millones de dólares para proyectos verdes en AL

En el marco de la Cumbre Celac–UE de Santa Marta, CAF (Banco de desarrollo de América Latina y el Caribe) anunció una inversión de 40,000 millones de dólares en los próximos cinco años para financiar proyectos que impulsen el crecimiento verde, la acción climática y la transición energética en la región.

El anuncio, realizado por Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo de la entidad, ratifica la ambición de CAF de consolidarse como el banco verde de América Latina y el Caribe. Desde 2021, el organismo se propuso que al menos 40% de sus aprobaciones anuales fueran verdes hacia 2026, meta que ya se cumplió anticipadamente en 2024. Ahora, con esta nueva iniciativa, el objetivo se eleva a 50% de financiación verde para 2030.

“Esta es una inversión sin precedentes de un banco de desarrollo en América Latina y el Caribe, que demuestra nuestro compromiso con una región más sostenible”, aseguró Díaz-Granados. El paquete de 40,000 millones de dólares se destinará a una cartera diversificada que combina financiamiento de proyectos públicos y privados, líneas de crédito verdes, inversiones de impacto, promoción de políticas públicas sostenibles y el uso de instrumentos financieros innovadores, como los canjes de deuda por naturaleza y los préstamos vinculados a sostenibilidad. El enfoque responde a las tres grandes transiciones que CAF impulsa junto con sus socios internacionales: verde, digital y social.