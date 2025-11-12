Bostic anuncia su retiro en medio de la presión de Trump por influir más sobre la Fed

El presidente de la Reserva Federal (Fed) de Atlanta, Raphael Bostic, la primera persona negra y abiertamente gay en dirigir uno de los 12 bancos regionales del banco central estadounidense, anunció ayer 12 de noviembre, que se retirará al final de su mandato actual, el 28 de febrero de 2026, una salida inesperada en medio de la presión del presidente, Donald Trump, para tener mayor influencia sobre la Fed.

Trump no elige a los presidentes de los bancos regionales de la Fed, pero los nombramientos deben ser aprobados por la Junta de Gobernadores del banco central, que el Presidente estadounidense está tratando de remodelar mediante el intento de destitución de la gobernadora, Lisa Cook, y la próxima elección de un sustituto para el presidente de la Fed, Jerome Powell, cuando finalice su mandato como jefe de la Fed, la próxima primavera.

Trump ha criticado duramente a la Fed, liderada por Powell, por ser demasiado cautelosa y lenta en la reducción de las tasas de interés. La salida de Bostic representa la segunda baja este año de una voz crítica en la Fed, que está sopesando si continuar con los recortes de tasas iniciados en septiembre o pausar la flexibilización monetaria ante la persistente inflación elevada.

Bostic afirmó que cree que las condiciones del mercado laboral no justifican una respuesta agresiva de la Fed mientras la inflación siga siendo demasiado alta.

Los tres gobernadores de la Fed designados por Trump han respaldado explícitamente una mayor flexibilización monetaria, y Stephen Miran, quien se unió a la junta de siete miembros tras la sorpresiva salida en agosto de Adriana Kugler, de tendencia ortodoxa, ha pedido recortes especialmente drásticos.

Al ser cuestionado sobre la jubilación de Bostic, el portavoz de la Casa Blanca, Kushi Desai, dijo que, con la inflación ahora muy por debajo de los máximos alcanzados a mediados del 2022, “el presidente Trump ha pedido, con razón, a la Reserva Federal que reduzca las tasas y proporcione alivio en los costos de los intereses para los compradores de viviendas y las empresas estadounidenses”.

Bostic no habría estado entre los cinco presidentes de bancos regionales de la Reserva Federal que se unen a los siete gobernadores en las votaciones regulares de fijación de tasas hasta el 2027, pero él, al igual que el resto de los presidentes de bancos de la Fed sin derecho a voto, participa en el debate sobre políticas y ayuda a dar forma a la decisión final.

Todos los presidentes de los bancos regionales de la Fed se someten a reelección para nuevos mandatos de cinco años, un proceso discreto guiado por las juntas directivas locales que podría ser más complejo este año si la administración Trump decide que quiere tener mayor influencia en el proceso de selección.

Bostic, doctor en economía por la Universidad de Harvard, trabajó como académico y asesor político en el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano antes de incorporarse a la Reserva Federal.