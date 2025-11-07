BCE, lejos de nuevas compras de bonos

El Banco Central Europeo (BCE) aún está lejos de reanudar las compras de deuda para inyectar liquidez en el sistema bancario, ya que primero necesita liquidar más bonos de los que compró durante una década de política monetaria flexible, dijo ayer 6 de noviembre, Isabel Schnabel, miembro del consejo del BCE.

El BCE ha ido retirando lentamente parte de los billones de euros que inyectó en el sistema financiero mediante una serie de planes de compra de bonos entre el 2015 y 2022, cuando intentaba reactivar una inflación que entonces era demasiado baja.

Schnabel, responsable de las operaciones de mercado del BCE, afirmó que este proceso de “normalización cuantitativa” en curso continuará hasta que ella y sus colegas del Consejo de Gobierno consideren que se han eliminado suficientes bonos del balance del banco central.

“Las compras en el marco de la nueva cartera solo comenzarán una vez que la liquidez inyectada a través de nuestras carteras de bonos de política monetaria heredadas y la posición neta de activos financieros no sean suficientes para cubrir la parte de las reservas que el Consejo de Gobierno ha decidido proporcionar a través de la tenencia de valores”, afirmó.