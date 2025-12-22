¿Año Nuevo con gasolinazo? Automovilistas pagarán hasta 10 pesos más de IEPS por llenar su tanque en 2026

A partir del 1 de enero de 2026, los automovilistas pagarán 24 centavos más por cada litro de gasolina Magna que compren gracias a la actualización de las cuotas del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) que por ley se hacen cada año.

Ello significa que para llenar un tanque de gasolina de 40 litros de Magna, los automovilistas deberán pagar 9.6 pesos más de impuestos a partir del siguiente año, mientras que para un tanque de 65 litros tendrán que desembolsar 15.6 pesos más.

¿Cuánto pagarás de IEPS por cada litro en 2026?

Con las actualización anunciada este lunes por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a través del Diario Oficial de la Federación (DOF), las cuotas de IEPS que deberán pagar los automovilistas en 2026 por cada litro de combustible serán:

Gasolina Magna o regular (menor a 91 octanos): $6.70 por litro, un aumento de 24 centavos o 3.8% respecto a 2025.

Gasolina premium o roja (mayor o igual a 91 octanos): $5.66 por litro, un incremento de 21 centavos o 3.8% respecto a 2025.

Diésel: $7.36 por litro, un alza de 27 centavos o 3.8% respecto a 2025.

¿Habrá ‘gasolinazo’ en Año Nuevo?

Si bien con la actualización de las cuotas del impuesto los automovilistas deberán pagar más IEPS a partir del 1 de enero, hay varios factores que podrían evitar un incremento considerable en los precios de la gasolina.

Uno de ellos es la política de estímulos fiscales, mediante la cual el gobierno federal podría subsidiar parte del incremento del impuesto o bien la totalidad del mismo, sacrificando ingresos tributarios.

Será hasta días antes del Año Nuevo cuando el gobierno federal dará a conocer si otorgará o no estímulos fiscales (y cuánto) a partir del 1 de enero. Semana a semana el gobierno va actualizando los porcentajes y montos de los estímulos.

Además de que hay que recordar que actualmente está vigente un pacto voluntario entre el gobierno y el sector gasolinero para topar en 23.99 pesos por litro el precio de la gasolina Magna, lo cual también limitaría cualquier incremento considerable en los precios.

Actualmente, la gasolina regular o Magna se vende a 23.39 pesos por litro, por lo que aún cuando no se otorgue ningún estímulo fiscal, el precio del combustible aún estaría por debajo de los 24 pesos, tal como establece el pacto voluntario.

¿A cuánto subirían los precios?

Si el gobierno no otorga ningún estímulo fiscal y las gasolineras trasladan todo el incremento del IEPS a los consumidores, los precios quedarían de la siguiente manera:

Gasolina Magna o regular (menor a 91 octanos): 23.63 pesos

Gasolina premium o roja (mayor o igual a 91 octanos): 26.09 pesos

Diésel: 26.69 pesos

Cabe resaltar que este cálculo se hizo con base en los precios promedios a nivel nacional a los que actualmente se venden las gasolinas Magna, premium y el diésel, sumándoles lo que correspondería de cada alza del impuesto.