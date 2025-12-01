Actividad manufacturera se debilita en EU, Europa y Asia por menor demanda

La actividad manufacturera fue débil durante noviembre en Estados Unidos (EU), Europa y las principales economías asiáticas, según revelaron ayer 01 de diciembre, las encuestas empresariales, debido al peso de la moderada demanda interna y la incertidumbre sobre los aranceles.

EU, la zona euro, China y Japón registraron una contracción de la actividad manufacturera el mes pasado, aunque hubo algunos puntos positivos para Reino Unido y las economías del sudeste asiático, que experimentaron un crecimiento, según revelaron las encuestas a los directores de compras.

La actividad industrial se contrajo por noveno mes consecutivo en EU debido al descenso de los pedidos y al aumento de los precios de los insumos.

La actividad manufacturera de la zona euro volvió a entrar en territorio de contracción el mes pasado, según su índice de gestores de compras (PMI).

Mientras que el debilitamiento de la demanda en la zona euro obligó a las empresas a recortar puestos de trabajo al ritmo más rápido en siete meses, en Alemania, la mayor economía de Europa, los nuevos pedidos cayeron al ritmo más rápido en 10 meses.

“Las condiciones actuales siguen siendo, en el mejor de los casos, moderadas, con una tendencia a la baja de la producción desde un nivel ya de por sí débil, lo que refleja la combinación de factores adversos a los que se enfrenta el sector manufacturero, entre ellos los aranceles, el aumento de la competencia china y la incertidumbre económica general”, afirmó Leo Barincou, economista senior de Oxford Economics.

“La persistente recesión industrial parece estar ejerciendo presión sobre el número de empleados, ya que las empresas están recortando puestos de trabajo al ritmo más rápido desde abril. Mientras tanto, la débil demanda significa que las empresas no han podido trasladar el aumento de los costos de los insumos a sus precios de venta”.

En China, el mayor fabricante del mundo, la actividad industrial volvió a registrar una ligera contracción, según mostró un índice PMI del sector privado, un día después de que la medición oficial de Pekín indicara que la actividad había caído por octavo mes consecutivo, aunque a un ritmo más lento.

“El tráfico de contenedores en los puertos chinos apenas varió el mes pasado frente a octubre. En la medida en que la demanda mejoró, no contribuyó mucho a sostener la producción, dados los ya elevados niveles de existencias: el componente de producción cayó a su nivel más bajo en cuatro meses”, afirmó Zichun Huang, economista de Capital Economics especializado en China.