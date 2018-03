Las 12 prioridades de la primera ministra británica Theresa May para el llamado Brexit incluyen dejar el mercado único europeo y la unión aduanera continental, reportó el lunes el diario The Telegraph.

May tiene previsto ofrecer el martes un discurso muy esperado en el que detallará su plan para el retiro del Reino Unido de la Unión Europea, o Brexit, en el que fijará 12 objetivos para una negociación con el bloque.

"Queremos una sociedad nueva y entre iguales; entre una Gran Bretaña independiente, global y que se gobierna a sí misma y nuestros aliados de la Unión Europea", dirá May, según The Telegraph, que publicó que la política conservadora dejará claro que se retirará del mercado único y de la unión aduanera.

"No una membresía parcial en la Unión Europea, un estado asociado a la Unión Europea o nada que nos deje en parte dentro y en parte fuera. No queremos adoptar el modelo que tienen otros países. No queremos quedarnos con partes de la membresía mientras nos vamos".

El diario reportó además que May tendrá como uno de los asuntos centrales de su estrategia recuperar el control de las fronteras de Reino Unido.

