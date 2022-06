Rusia dejó de pagar sus bonos internacionales por primera vez en más de un siglo, aseguraron la Casa Blanca y la agencia crediticia Moody's, debido a que las amplias sanciones han aislado al país del sistema financiero global, haciendo intocables sus activos.

La agencia de crédito Moody’s dijo, en una nota, que el pago del cupón perdido constituye un incumplimiento. “Es probable que haya más incumplimientos en los pagos de cupones”, escribieron los analistas de Moody’s.

Los pagos en cuestión son por 100 millones de dólares en intereses de dos bonos, uno denominado en dólares y el otro en euros, que Rusia debía pagar el 27 de mayo. Ambos bonos tenían un periodo de gracia de 30 días, que expiró el domingo.

“Las noticias de esta mañana en torno a la constatación del impago de Rusia, por primera vez en más de un siglo, destacan lo fuertes que son las acciones que ha adoptado Estados Unidos junto a sus aliados y socios, así como lo dramático que ha sido el impacto en la economía de Rusia”, dijo a la agencia Reuters un funcionario estadounidense en el marco de la cumbre del Grupo de los siete o G7, en Alemania.

Sin embargo, Rusia rechazó dichas afirmaciones e invitó a los inversionistas que acudan a los agentes financieros occidentales para obtener el dinero que se envió.

“Las declaraciones de impago son absolutamente injustificadas”, acusó el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, en una llamada con periodistas, señalando el pago del cupón en divisas de mayo.

“El hecho de que Euroclear retuviera ese dinero y no lo hiciera llegar a los receptores no es nuestro problema. No hay absolutamente ningún motivo para calificar esta situación de impago”, agregó. Euroclear no ha respondido a la solicitud de comentarios.

Por su parte, el ministro de finanzas ruso, Anton Siluanov, mencionó que las acciones de los intermediarios financieros extranjeros están fuera del control del Ministerio de Finanzas, y pidió a los tenedores de bonos extranjeros que hablen de manera directa con los que retienen los pagos.

“La no recepción del dinero por parte de los inversionistas no se produjo por falta de pago, sino debido a las acciones de terceros y que no explicitamente como una situación de impago por la documentación de la emisión”, añadió el ministro.

“Con Rusia entrando en incumplimiento soberano, la comunidad internacional ha entrado en una nueva fase más agresiva de su campaña de sanciones contra Moscú”, dijo por su parte Adam M. Smith, socio de Gibson Dunn en Washington.

Compleja situación jurídica

La situación legal que rodea a los bonos parece compleja. Sin un plazo exacto especificado en el prospecto, los abogados dicen que Rusia tendría hasta el final del siguiente día hábil para pagar a estos tenedores.

Rodrigo Olivares-Caminal, catedrático de derecho bancario y financiero de la Universidad Queen Mary en Londres, dijo que es necesaria una claridad sobre lo que constituye una descarga para Rusia de su obligación, o la diferencia entre recibir y recuperar pagos.

Los bonos de Rusia se han emitido con una variedad inusual de términos, y un nivel creciente de ambigüedades. “Todas estas cuestiones están sujetas a la interpretación de un tribunal”, mencionó Olivares-Caminal.