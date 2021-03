Los apoyos que el gobierno da a Petróleos Mexicanos (Pemex) no comprometen a las finanzas públicas del país, aseguró José de Luna Martínez, titular de la Unidad de Crédito Público de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

“La información se le ha transmitido muy bien a las calificadoras y ellas no han tomado ninguna acción, han entendido muy bien que este tipo de apoyos se den. Si bien salen del gobierno federal, al final de cuentas en el agregado, como se consolida todo, no hay mayor endeudamiento. Los apoyos que se están dando no comprometen la capacidad y los márgenes de maniobra de las finanzas públicas”, aseguró durante la participación en la Cátedra SHCP, realizada de manera virtual en la Facultad de Economía de la UNAM.

Recordó que el tema de la petrolera es una de las mayores preocupaciones entre las calificadoras y los analistas, esto debido a la deuda que mantiene la empresa productiva del Estado por 107,000 millones de dólares; sin embargo, resaltó que la petrolera ha podido cumplir con sus obligaciones e, incluso, salir al mercado.

“A las calificadoras se les ha planteado claramente que a la empresa tiene dos problemas estructurales muy grandes: uno, que tiene una abultada carga fiscal comparada con otras petroleras del mundo y eso reduce su flujo de caja y, segundo la deuda grande”, comentó.

Añadió que los apoyos que se dan a Pemex, en conjunto con una mejoría en los precios internacionales del petróleo, harán que la empresa pueda tener un mayor flujo de efectivo para continuar con su proceso de saneamiento y poder cumplir este año con sus metas de producción.

Por otro lado, indicó que el gobierno se mantiene optimista en cuanto a mantener el grado de inversión este año con las diferentes calificadoras internacionales, lo cual tendría un impacto positivo en el costo de financiamiento.

Deuda per cápita aumentó

Tras el repunte que tuvo la deuda pública de México en el 2020 ante la crisis sanitaria y económica, cada mexicano debe en promedio 95,900 pesos por este concepto, indicó de Luna Martínez, titular de la Unidad de Crédito Público de la SHCP.

“Al día de hoy, cada mexicano, independientemente de su edad, condición social o género, debe 95,900 pesos”, señaló durante el último día de la Cátedra SHCP.

De acuerdo con el último Censo de Población y Vivienda, el año pasado se detectó que en México viven poco más de 126 millones de habitantes. En tanto la deuda, medida a través del Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público (SHRFSP), se ubicó en 52.3% del Producto Interno Bruto (PIB) al cierre del 2020, el mayor nivel del que se tiene registro.

De Luna Martínez explicó que la deuda per cápita ha crecido de manera importante en los últimos 20 años. En el 2000, cada mexicano debía 55,200 pesos, es decir, en las últimas dos décadas este monto aumentó en 73.7 por ciento.

“Es deuda que se ha ido contratando, desde hace mucho tiempo, sobre la cual pagamos intereses y para la cual tenemos que tomar del presupuesto ciertos recursos para ir pagando el servicio de la deuda, los intereses, y cuando tengamos oportunidad, tenemos que ir amortizándola”, explicó.

En el caso del SHRFSP, el funcionario de Hacienda explicó que el incremento al cierre del 2020 fue significativo y que es un crecimiento contable, que se ocasionó no sólo por la depreciación del tipo de cambio, sino también por la contracción que registró el PIB.

La deuda de Pemex se ubicó en 113,200 millones de dólares al cierre del cuarto trimestre del 2021.

ana.martinez@eleconomista.mx