Polo de Economía Circular en Puebla costará 1,212 millones de pesos

Puebla, Pue. Al Polo de Economía Circular, en el municipio de San José Chiapa, se le invertirán 1,212 millones de pesos y generará 700 empleos entre directos e indirectos, cuando esté operando a finales del 2027.

El subsecretario de Desarrollo Sostenible y Economía Circular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), José Luis Samaniego Leyva, detalló que 512 millones de pesos son para los trabajos de urbanización y 700 millones para la operación y procesos industriales de transformación de los desechos.

Comentó que, si bien aún no tienen la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), el proyecto, que está en fase de diseño y planeación, prevé reciclar alrededor de 800 toneladas por día.

No obstante, dijo que están teniendo ajustes, sobre todo en lo que tiene que ver con los recursos hídricos y la biodiversidad de la zona, para dejar conforme a los pobladores de respeto absoluto a su entorno.

En el calendario de los trabajos, se contemplan obras de urbanización entre julio y agosto próximo, mientras que las empresas interesadas en instalarse comenzarían con la construcción de sus plantas hacia finales del 2026.

“El objetivo es que cada una de las industrias cuente con protocolos estrictos para el tratamiento de desechos orgánicos e industriales”, contó.

Socialización

Samaniego Leyva dijo que la socialización del proyecto es fundamental, lo cual hicieron a petición de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Hace más de una semana, la mandataria del país visitó San José Chiapa, donde un grupo de opositores al Polo de Economía Circular, pedían información a través del diálogo y que llevará beneficios ese proyecto sin afectar sus recursos naturales.

Asimismo, el subsecretario solicitó al Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (Inecc) que le recopile la información técnica para sustentar la futura manifestación ambiental conforme a las actividades que se van hacer.

“Se tiene un análisis de cuáles son los impactos ambientales que pueden tener las actividades industriales que se realicen, pero tiene que haber una MIA, tanto del proceso de urbanización como de los procesos industriales”, ahondó.