Amnistía Internacional advierte que dirigentes "depredadores" buscan imponer nuevo orden mundial

Amnistía Internacional (AI) instó a los gobiernos a reaccionar ante la imposición de un nuevo orden mundial dictado por dirigentes "depredadores" de países como Estados Unidos, Rusia o Israel, en su informe anual publicado este martes.

En el caso de Estados Unidos, la ONG citó "homicidios extrajudiciales más allá de sus fronteras", afirmó que "atacó ilegalmente a Venezuela e Irán" y amenazó a Groenlandia.

Según la ONG, los gobernantes de estos tres países rechazan las normas instauradas tras la Segunda Guerra Mundial en favor de un mundo en el que la "guerra reemplaza a la diplomacia".

Durante la presentación del informe anual en Londres, la secretaria general de AI, Agnès Callamard, tachó de "depredadores" al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al mandatario ruso, Vladimir Putin, y al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

"En 2025, Donald Trump, Vladimir Putin o Benjamin Netanyahu, por citar solo a algunos, han seguido una estrategia de conquista dictada por su sed de dominio económico, multiplicando la destrucción, la represión y violencia mundial a gran escala", dijo Callamard.

El gobierno israelí, por su parte, "ha continuado su genocidio contra la población de Gaza, a pesar del acuerdo de alto el fuego de octubre" de 2025, sin que la comunidad internacional adopte "medidas significativas", señala el reporte.

Frente a "estos brutos y saqueadores", casi todos los dirigentes internacionales han "hecho gala de cobardía", sobre todo en Europa, lamentó Callamard, que destacó como excepciones en la UE a España y Eslovenia, que califican de "genocidio" la guerra de Israel en Gaza.

"Los Estados, organismos internacionales y la sociedad civil deben rechazar la política de conciliación a cualquier precio y resistir colectivamente a esos ataques", reclama la oenegé.

Según Amnistía Internacional, las instituciones internacionales sufrieron los "peores" ataques desde 1948, con las sanciones estadounidenses impuestas a algunos magistrados y fiscales de la Corte Penal Internacional (CPI) o la retirada de Estados Unidos de decenas de organismos y tratados, como el Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC).

Para la secretaria general de la ONG, el actual conflicto en Oriente Medio es una muestra de esta "deriva hacia el desprecio de la ley", desde los "ataques ilegales llevados a cabo por Estados Unidos e Israel" hasta las "represalias indiscriminadas" de Irán.

Poco antes, las autoridades iraníes "masacraron a manifestantes en enero de 2026, en lo que probablemente fue la represión de este tipo más mortífera en décadas", añade la ONG.

En cambio, la organización celebra las acciones de estibadores en España, Francia o Marruecos para "perturbar el envío de armas hacia Israel", y el compromiso de ciudadanos estadounidenses que lucharon contra las operaciones del servicio estadounidense de inmigración (ICE), a veces arriesgando su vida.