Incluso con tregua, inventarios globales de petróleo perderían 900 millones de barriles: Citi

Las reservas ⁠mundiales de crudo y productos derivados podrían reducirse en unos 900 ⁠millones de barriles, incluso si se logra esta semana una prórroga del alto el fuego y tanto el tráfico por el estrecho de Ormuz como ⁠el bombeo vuelven a niveles normales ⁠a finales de junio, dijeron investigadores del Citi.

El banco señaló el lunes que esta disminución incluiría la reducción de 500 millones de barriles que ya se ha producido, a la que se sumarían otros 400 millones de barriles debido a retrasos en la puesta en marcha, cuellos de botella logísticos y daños relacionados con el conflicto.

"Estamos a punto de ver cómo las reservas mundiales de crudo y productos derivados alcanzan sus niveles más bajos en ocho años a finales de junio, incluso si el conflicto terminara esta semana", señaló Citi.

Donald Trump anunció el 7 de abril un acuerdo de alto el fuego entre Estados Unidos e Irán, que puso fin a una fuerte escalada entre Washington y Teherán.

Los precios del petróleo subían un 5% el lunes ante el temor de que el alto el fuego pudiera romperse después de que Estados Unidos confiscara un buque de carga iraní

El tráfico por el estrecho de Ormuz sigue prácticamente paralizado.

Si las interrupciones en el estrecho de ⁠Ormuz persisten durante un mes más ⁠a niveles similares a los actuales, las pérdidas totales de existencias podrían ascender a ⁠unos 1,300 millones de barriles, según Citi.

En ese escenario, los precios del Brent probablemente se situarían cerca de los 110.90 y 80 dólares por barril en el segundo, tercer y cuarto trimestre de 2026, respectivamente.

Una prolongación de dos meses de las interrupciones podría elevar las pérdidas a unos 1,700 millones de barriles, lo que llevaría las reservas a sus niveles ⁠más bajos registrados en los últimos 25 años, según Citi, con precios que alcanzarían los 130 dólares por barril en el segundo trimestre.