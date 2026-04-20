Coparmex advierte sobre aumento de extorsiones a empresarios en el país

Guadalajara, Jal. "La extorsión tiene de rodillas a miles de empresarios en el país", denunció el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Juan José Sierra, quien afirmó que en algunas ciudades y estados la autoridad es el mayor de los extorsionadores.

"La extorsión es el delito que tiene de rodillas a miles de empresarios en el país; la extorsión es el delito que mata a la Mipyme que conlleva la pérdida de su patrimonio, y yo les diría que en la extorsión va incluido el cobro de piso pero preocupa y recibo las quejas de los empresarios en algunas ciudades y estados, en donde la autoridad en aras de hacer cumplir la ley, se convierte en el mayor de los extorsionadores por los montos", sostuvo el dirigente patronal.

Entrevistado en el marco del cambio de dirigencia de Coparmex Jalisco, Sierra Álvarez destacó que en la última década, la extorsión -que lleva incluido el cobro de piso- es el delito que más ha crecido en el país, por lo que llamó a armonizar la Ley General de Castigo a la Extorsión en todos los estados del país.

"Es muy importante que se atienda y que se armonice la Ley General de Castigo a la Extorsión en los diferentes estados, que abran las fiscalías un departamento de atención a la extorsión con gente capacitada ya que el delito de extorsión se combate con mucha investigación a partir de las denuncias que es el papel que tiene que jugar el empresario y la sociedad, el tema de la denuncia", indicó.

"A la Ley General de Castigo a la Extorsión le falta la armonización de los congresos de los estados; que nos parece que la ley ya es un avance porque no teníamos una ley general; había estados en donde no se podía perseguir el delito de extorsión porque no estaba tipificado", explicó.

El dirigente del sindicato patronal en el país se negó a mencionar las ciudades o estados donde los empresarios han denunciado extorsiones por parte de las autoridades, y aseguró que Data Coparmex se encuentra en la etapa de levantamiento de encuestas entre las empresas afiliadas para precisar los datos por regiones.

Costo de seguridad

Tras afirmar que sin seguridad no puede haber desarrollo económico, el presidente del organismo empresarial mencionó que, según Data COPARMEX, uno de cada dos empresarios socios ha sido víctima de por lo menos un delito, y aunque reconoció el cambio de estrategia federal en la materia, advirtió que "las cifras de inseguridad son alarmantes".

Según Sierra Álvarez, los empresarios en México pagan un 20% de costo por la inseguridad.

"Es decir, el empresario gasta 20% adicional en guardias de seguridad, circuitos cerrados de televisión en el tema de seguridad y en todo lo que conlleva la inseguridad. Si este 20% en lugar de gastarlo en temas de seguridad, le vendría muy bien para ampliación de su planta productiva, mejorar las condiciones de los colaboradores de sus empresas", puntualizó.