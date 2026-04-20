Filadelfia ofrecerá transporte gratuito tras los partidos del Mundial 2026

Los aficionados ⁠al futbol que viajen a Filadelfia por el Mundial ⁠podrán disfrutar de transporte gratuito tras los seis partidos que se disputen en la ciudad, informó el lunes Philadelphia Soccer 2026, ⁠gracias a una colaboración con ⁠la plataforma de alquiler de alojamientos Airbnb.

El anuncio contrasta radicalmente con la decisión de algunas ciudades anfitrionas de subir los precios del transporte durante el torneo.

Nueva Jersey anunció el viernes que los billetes de ida y vuelta en transporte público para los partidos costarán 150 dólares, lo que supone un aumento de más de 10 veces. Los aficionados de Boston, por su parte, tendrán que pagar 95 dólares por un viaje de ida y vuelta en autobús al estadio Gillette.

Aunque se aplicarán las tarifas habituales para desplazarse a los partidos en el estadio Lincoln Financial Field de Filadelfia, la SEPTA (Autoridad de Transporte del Sureste de Pensilvania) ofrecerá viajes de tren gratuitos de vuelta a casa, con un servicio que comenzará en el descanso y continuará durante dos horas tras la finalización de los partidos.

"Mi gobierno ⁠ha invertido millones de dólares para garantizar ⁠que los trenes de ⁠la SEPTA sigan prestando un buen servicio ahora que nos embarcamos en ⁠un año épico para el deporte en Filadelfia", declaró el gobernador Josh Shapiro en un comunicado.

"Y me alegra que Airbnb haya dado un paso al frente para ofrecer viajes gratuitos a los aficionados, de modo que puedan volver a casa de forma segura y asequible".

Filadelfia acogerá cinco partidos de la fase de ⁠grupos, empezando por el Costa de Marfil-Ecuador el 14 de junio, además de un partido de octavos de final.