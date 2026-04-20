Coparmex Jalisco llama a frenar cierre de empresas y pérdida de empleos

Guadalajara, Jal. La pérdida de patrones y de empleos formales no se puede normalizar, dijo enfático Luis Arturo Beas, al asumir el cargo como presidente en Jalisco de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) para el período 2026-2028.

"En México llevamos más de 20 meses consecutivos perdiendo empleos, no podemos normalizar la baja de registros patronales; detrás de cada cortina que cierra hay un mexicano, hay un jalisciense que pierde su sustento y, además, miles de empleos formales que dejan de existir", subrayó el nuevo dirigente del sector patronal en la entidad.

"En el último año a nivel nacional, por cada empresa que abrió 99 cerraron, en Jalisco las cosas son distintas pero no podemos bajar la guardia; por cada empresa que abrió, cerca de 40 dejaron de operar, y aquí lo que más duele es que la mayoría de ellas eran micro y pequeñas empresas de las que dependen directamente miles de familias", enfatizó Beas Gutiérrez.

Destacó que en su gestión, la prioridad será el fortalecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) que representan el 98% de las unidades económicas y generan más del 50% del Producto Interno Bruto (PIB) del país.

"En Jalisco (las Mipymes) impulsan gran parte de nuestra economía; si fortalecemos a las micro, pequeñas y medianas empresas, brindaremos a Jalisco de cualquier crisis", indicó.

Cadenas de valor

El presidente del sindicato patronal destacó que las empresas locales compiten en un entorno local cada vez más exigente lo que implica anticiparse y responder con claridad a los retos que vienen, por lo que hizo un llamado a las autoridades de gobierno, sindicatos, universidades y organismos empresariales a trabajar de forma coordinada a favor de las Mipymes.

"Hago un llamado a las grandes empresas de Jalisco para que asuman un papel fundamental como tractoras y como referentes; necesitamos que sean mentiras de las pequeñas y que integramos cadenas de valor locales que nos hagan más fuertes y competitivos", puntualizó.

Seguridad para invertir

Luis Arturo Beas también pidió al gobierno federal garantizar el Estado de Derecho y advirtió que la economía del país no va a crecer si no hay confianza por parte de los inversionistas.

"A ningún empresario se le puede exigir invertir cuando no existen reglas claras; en ese escenario, el tiempo, el dinero y el esfuerzo se desvían para enfrentar la incertidumbre en lugar de impulsar el crecimiento y la prosperidad".

Trascendencia empresarial

En el marco del cambio de dirigencia de Coparmex Jalisco, el sindicato patronal entregó el "Premio Trascendencia Empresarial Carlos Gutiérrez Nieto" al empresario jalisciense Luis Aranguren Tréllez, presidente Ejecutivo y CEO de Grupo Arancia.