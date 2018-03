Expertos indicaron que el principal reto de México es replantear la estructura del sector productivo para fortalecer más a las empresas mexicanas y que el gobierno federal reduzca aquellos gastos superfluos para poder enfrentar los ajustes fiscales que se pretendan implementar en el país vecino.

No va a ser fácil, la estrategia va a pasar de la confrontación a la cooperación. El camino inmediato que debe tomar el país es el fortalecimiento productivo del mercado interno. Si bien es complicado que se disuelvan los vínculos con EU, los nuevos acuerdos tienen que ser más productivos en el sentido de generar más ganancias, empleos, inversiones y exportaciones a ambos países , expuso José Luis de la Cruz Gallegos, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico.

Refirió que, en caso de que EU implemente un impuesto corporativo, México va a tener que hacer un ajuste para que en la parte fiscal no pierda competitividad. Ello, implicaría un escenario complicado para las finanzas públicas, pues se tendría que reducir más el gasto público.

El gobierno tendría que hacer ajustes al interior de su gasto para reducir los gastos superfluos y generar mayor impacto en el gasto de inversión para empezar a anticiparse a estas posibilidades y no perder competitividad ante un movimiento tributario en EU . De la Cruz añadió que, se necesita vincular más el gasto público con el sector privado nacional y que el gasto sea eficaz y libre de corrupción para que en realidad se convierta en promotor del crecimiento.

Al final del día, el sector privado será el que impulse el crecimiento (...) Para que esto ocurra, primero deben de tener un mayor contenido nacional, es decir favorecer más la compra de lo hecho en México para que las empresas que puedan ser proveedoras, se puedan beneficiar de este tipo de recursos y tengan esta inyección de recursos para ir fortaleciendo el mercado interno .

Erróneo incrementar ?el gasto para crecer

Miguel Cervantes, economista de la Universidad Nacional Autónoma de México, comentó que, incrementar el gasto público para contrarrestar el impacto en la economía sería un error, ya que implicaría incrementar el nivel de deuda, lo que a su vez pondría más presión a las calificadoras de reducir la nota del país.

La única vía que tienen para crecer es la deuda, pero ya son niveles que son difíciles de sostener no sólo por el ámbito federal sino también estatal y municipal. Entonces, la decisión debe estar en materia local como reducir los índices de corrupción y generar alianzas entre sector público y privado .

Enrique Cárdenas, director general del Centro de Estudios Espinosa Yglesias, indicó que, México deberá negociar no sólo la parte comercial sino toda la parte bilateral porque de otra manera no se tendrán buenas negociaciones.

Añadió que, el gobierno federal tiene poco margen de maniobra para poder mover su política fiscal en el corto plazo.

Se requiere mantener la estabilidad macroeconómica, pero no veo manera de que el gobierno federal pueda mover su política fiscal en el corto plazo, por lo que habrá que negociar y tratar de que el daño sea el menor posible y tratar de unir los esfuerzos con los norteamericanos que están en contra de las políticas de Trump .

Diversificar relaciones comerciales

Para Adriana Berrocal, presidenta del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, es lamentable que el presidente de la primera potencia mundial, mantenga un discurso nacionalista-populista, con tintes religiosos y sin una línea concreta de acción.

Tenemos la responsabilidad de estar atentos como sociedad para no permitir que se repitan historias que no queremos revivir con líderes mesiánicos, autoritarios y todopoderosos que ven en todo lo externo a un enemigo y tienen soluciones milagrosas para todos los problemas (...) Dependemos de nosotros mismos. No podemos sucumbir al miedo .

Mencionó que, México cuenta con una red de 15 tratados de libre comercio con 45 países, además de otros acuerdos para promover la inversión.

Hay que aprovecharlos para diversificar nuestras importaciones, generar nuevas alianzas y penetrar en nuevos mercados. Necesitamos establecer los vínculos necesarios para estimular un proceso de industrialización y crecimiento económico dinámico .

Héctor Villarreal, director general del Centro de Investigación Económica Presupuestaria, dijo que el mensaje de Trump es apostarle a una intervención en la economía por el lado del gasto, un sistema fiscal y de comercio que impulse lo interno, no obstante, no se plantearon políticas concretas, por lo que el país debe mantenerse a la expectativa.

