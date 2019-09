El Paquete Económico para el 2020 prevé actualizar los impuestos que se cobran a los refrescos y cigarros para el siguiente año, ello para que la cuota cobrada no pierda su valor por efectos inflacionarios.

Lo anterior, de acuerdo con lo que se ha dicho anteriormente, no será incrementar los impuestos sino hacer una actualización conforme a la inflación.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) propuso que, en el caso del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) que se aplica a las bebidas saborizadas este pase de 1.17 a 1.2705 pesos por litro.

"Dicha cuota reconoce la inflación generada durante el 2018, así como la estimada para el 2019 en los Criterios Generales de Política Económica para la Iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación correspondientes al Ejercicio Fiscal 2020", acotó.

Asimismo, propuso que la cuota sea sujeta a una nueva mecánica de actualización anual, homologando el tratamiento con las demás cuotas que se establecen en Ley del IEPS, a fin de mantener en valores constantes la carga fiscal y reducir la asequibilidad de estas bebidas.

El IEPS a refrescos se creo en el 2014 con el fin de combatir problemas como la obesidad y sobrepeso. De acuerdo con los resultados preliminares de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2018 (ENSANUT 2018), la prevalencia del sobrepeso y obesidad en la población de 5 a 11 años es de 32.1% y, para la población adulta, de 73 por ciento.

"El resultado de la prevalencia del sobrepeso y obesidad de la población en edad escolar ha disminuido en 4.8 puntos porcentuales respecto a lo observado en la ENSANUT 2012; por el contrario este indicador en la población adulta aumentó 1.8 puntos porcentuales en el mismo periodo. En este contexto, se considera que lo más adecuado es continuar fortaleciendo las medidas estratégicas para la atención de la problemática de sobrepeso y obesidad".

En el caso de los tabacos, Hacienda explicó que el impuesto a estos productos se establece a través de una tasa ad valorem, es decir, según el valor del producto, más la cuota específica que depende si son puros, tabacos labrados, enajenados o importados.

"La Ley del IEPS no prevé un esquema de actualización de la cuota específica de cigarros y otros tabacos labrados, a fin de que la misma no pierda su valor por efectos inflacionarios. La no actualización de la cuota ha propiciado que el impuesto tenga una menor eficiencia económica, dado que no se mantiene la carga fiscal en términos reales, por el componente de cuota específica".

La dependencia propuso que, a partir del siguiente año, la cuota de tabacos labrados sea de 0.4980 pesos, la cual reconoce la inflación generada durante el periodo 2011 al 2019. Además de que esta cuota se sujete a una mecánica de actualización anual como sucede con las demás cuotas que se establecen en la Ley del IEPS.