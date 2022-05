La Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos debe continuar aumentando las tasas de interés con alzas mayores a lo habitual, de medio punto porcentual, para contener la inflación, coincidieron banqueros centrales; sin embargo, reconocen que hacerlo desencadenaría un mayor desempleo.

Los comentarios muestran que las autoridades de la Fed están, por el momento, más interesados en controlar las presiones en los precios que en asegurarse que todos los estadounidenses que quieren un trabajo puedan conseguirlo, o al menos sienten que no pueden lograr lo último sin hacer lo primero.

“Creo que 50 puntos base de alzas en las próximas dos reuniones tienen perfecto sentido”, dijo a Yahoo Finance la presidenta de la Fed de Cleveland, Loretta Mester. “Es muy posible que el desempleo suba un poco y puede ser que tengamos otro trimestre de crecimiento negativo o lento, pero eso tendrá que suceder si queremos reducir la inflación”.

Sin embargo, Mester no cree que haya una compensación entre los dos objetivos: una inflación de 2% y pleno empleo, “porque creo que, si no volvemos a la estabilidad de precios, no vamos a tener mercados laborales sosteniblemente saludables en el futuro”.

El presidente de la Fed de Nueva York, John Williams, estuvo de acuerdo en que el costo de reducir la inflación sería un ligero aumento en la tasa de desempleo, que actualmente se ubica en 3.6% e indica un mercado laboral que, según muchas medidas, es el más fuerte en 50 años.

“Cuando pienso en un aterrizaje suave es una cuestión de que sí podríamos ver un crecimiento por debajo de la tendencia durante un tiempo y definitivamente veríamos un aumento del desempleo, pero no de manera enorme”, mencionó Williams en una conferencia organizada por el Bundesbank en Alemania. “Creo que ese es el desafío”.

Mi prioridad es combatir la inflación: Biden

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aseguró que la inflación es su principal prioridad nacional, en momentos donde el alza de precios pesa en los presupuestos familiares y en su popularidad.

Quiero que cada estadounidense sepa que tomo la inflación muy en serio”, destacó el mandatario.

Biden sostuvo que algunas de las raíces de la inflación están fuera de su control, como la pandemia de Covid-19 o los efectos de la guerra entre Rusia y Ucrania.

“Es por eso que asistimos a una inflación histórica en el mundo entero”, insistió al señalar que no se trata de un problema exclusivo de Estados Unidos.

En marzo, 60% de la inflación en el país provino del alza de la gasolina debido al conflicto en Ucrania, dijo. Ayer se registró un récord de 4.374 dólares por galón, por arriba del récord del 11 de marzo de 4.33 dólares. (AFP)