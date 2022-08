Argentina dará beneficios impositivos y aduaneros a empresas petroleras

El ministro de Economía de Argentina, Sergio Massa, dijo el jueves que el país dará beneficios impositivos y aduaneros a las empresas petroleras para que puedan incrementar su producción.



El Gobierno busca aumentar las inversiones en Vaca Muerta, la segunda reserva de "shale" gas del mundo y la cuarta de petróleo, para revertir un déficit energético que afecta las finanzas públicas.



"Ponemos en marcha un sistema en el que cada proyecto además tendrá un régimen de beneficios impositivos y aduaneros", dijo Massa en un discurso frente a empresarios del sector en Neuquén, unos 1,100 kilómetros al sur de Buenos Aires, donde se halla la formación no convencional.



"Nace hoy el canal verde Vaca Muerta, que va a permitir que todo lo que es equipos, maquinaria, infraestructura, que nos permite acelerar todo el proceso de importación de productos, tenga con la Aduana un trabajo particular y desarrollado", agregó.



El ministro, que asumió a principios de mes en el cargo, dijo que está avanzando en la reglamentación de un decreto que permitirá a las empresas del sector tener un libre acceso a divisas internacionales si aumentan su producción.



Por otro lado, señaló que el decreto también establecerá la ininterrumpibilidad de los contratos de exportación para dar mayores certezas.



El desarrollo de Vaca Muerta es la esperanza de Argentina para reducir sus necesidades de importación de hidrocarburos y abrir el camino para posteriormente exportar gas y petróleo, lo que resultará en la generación de divisas que el país necesita.



Dado el aumento de producción en la formación, que alcanzó en mayo niveles récord en no convencionales, el Gobierno impulsa la construcción de un nuevo gasoducto que unirá Vaca Muerta con la provincia de Buenos Aires en una primera etapa para poder aumentar la capacidad de transporte y mejorar el aprovechamiento de los recursos locales.



"Lo que tenemos que hacer es sacar ese gas de nuestras entrañas, transformarlo en servicio para los argentinos, pero también transformarlo en dólares para nuestra balanza comercial y en trabajo para los argentinos", dijo Massa y agregó que en 2023 el gasoducto, en su primera etapa, permitirá ahorrar 2,200 millones de dólares en importaciones.