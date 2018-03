Estados Unidos ha ganado mucho con la globalización, pero lo ha despilfarrado; la culpa no es de la globalización, sino de la estrategia de las élites de ese país , acusa Jack Ma, el hombre más rico de China.

El fundador de Alibaba, la mayor tienda en línea del mundo, tuvo un auditorio completo en el Foro de Davos y lo abarrotó. Decenas de personas quedaron fuera. Su mensaje fue contundente: En los últimos 30 años, Estados Unidos se ha gastado 14.2 trillones de dólares en 13 guerras (...) También gastó una enorme cantidad en rescatar a Wall Street en el 2008 y el 2009. Si una parte significativa de ese dinero se hubiera dedicado a atender a su clase trabajadora, las cosas serían diferentes .

Su charla fue breve, un poco menos de media hora. Imposible no escucharla en el contexto del mensaje que el martes hizo el líder chino Xi Jinping. La diferencia es que el hombre de negocios no necesitó cuidar el tono diplomático: No son otros países los que le están robando los empleos a los estadounidenses, tampoco es un asunto en el que se pueda culpar a la globalización; son malas decisiones que la élite de ese país ha tomado .

Jack Ma hizo una defensa apasionada de la globalización: Ha traído muchas más cosas buenas que malas. Debemos trabajar en corregir lo que no funciona, pero es un error culpar al comercio internacional y tratar de limitarlo .

El dueño de Alibaba es un empresario digital peculiar. Es malo para las matemáticas pero con gran talento para los idiomas. Aprendió inglés de conversar con turistas en su pueblo. No tocó un teclado de computadora hasta la tercera década de su vida. Quiso trabajar en KFC y fue rechazado tres o cuatro veces. Comenzó dando clases de inglés por el equivalente a 12 dólares mensuales. Ahora tiene una fortuna que asciende a 23,500 millones de dólares.

He hablado con Donald Trump, luego de la elección , dijo, no creo que comience una guerra comercial entre Estados Unidos y China. En la conversación que tuvimos me preguntó cómo podrían más empresarios pequeños de Estados Unidos vender bienes en China a través de Alibaba .

El escenario de una confrontación Estados Unidos y China sería la peor forma de afrontar los problemas de la globalización , dijo Jack Ma, perderíamos todos, Estados Unidos, China y el resto del mundo (...) El problema no es la globalización , concluyó.