De llantas a cemento: Holcim traza su ruta de descarbonización en la construcción

Uno de los mayores desafíos ambientales es la gestión de residuos complejos, como las llantas de desecho, que suelen acumularse en tiraderos o zonas urbanas, lo que genera riesgos sanitarios. Sin embargo, Holcim México ha convertido este problema ambiental en una oportunidad para reducir las emisiones del sector de la construcción.

A través de Geocycle, su unidad especializada en el co-procesamiento de residuos, la empresa ha desarrollado un modelo que integra estos materiales en la cadena productiva del cemento.

Desde el 2024, ha gestionado más de 100,000 toneladas de llantas de desecho en México, además de 550,000 toneladas de residuos industriales, comerciales y municipales, así como de la agroindustria. Esta labor ha contribuido a evitar la emisión de más de 1.5 millones de toneladas de dióxido de carbono (CO2).

Para acelerar la transición hacia la descarbonización, Holcim informó que ha invertido más de 20 millones de francos suizos en los últimos cuatro años, enfocados en incrementar su capacidad de manejo de residuos y en sustituir combustibles fósiles dentro de sus plantas cementeras.

Una de las apuestas más recientes es la nueva trituradora de llantas en su planta de Hermosillo, Sonora, con capacidad para aprovechar 35,000 toneladas de neumáticos al año.

El proyecto ha permitido sustituir 100% del petcoke en el calcinador, lo que eleva la tasa de sustitución térmica (TSR) de 52.4% en el 2023 a 60% en el 2025, con el objetivo de superar 85% en los próximos años.

“Nuestro proyecto en Hermosillo es sólo el comienzo, ya que lo escalaremos en todas nuestras operaciones, fortaleciendo la colaboración con autoridades ambientales, sociedad e industria para sustituir combustibles fósiles. Reforzamos nuestro compromiso por descarbonizar la construcción y avanzar hacia la meta de sustitución térmica nacional del 70% para 2030”, afirmó Óscar Rivas, director de Geocycle en Holcim México.

Innovación premiada a nivel internacional

Este enfoque de economía circular ha posicionado a la empresa como referente global. Su planta de Hermosillo fue reconocida internacionalmente con el galardón “Outstanding Alternative Fuel Project of the Year”, otorgado por la Global CemFuels Conference & Exhibition 2025, el evento global en combustibles alternos.

El reconocimiento destaca la tecnología avanzada de procesamiento de residuos que convierte neumáticos usados en energía limpia para la fabricación de cemento, además de su alto índice de sustitución térmica (TSR), uno de los más elevados de América Latina.

“Este reconocimiento valida que estamos ejecutando nuestra visión net-zero con resultados tangibles. No nos detenemos en Hermosillo; como parte de este camino, nuestra planta en Tecomán operará antes de fin de año con un TSR superior a 80%, un hito que nos posiciona en la vanguardia de la construcción sostenible en América Latina”, apuntó Adrián Belli, director de Operaciones de Cemento de Holcim México.