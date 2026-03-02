Constructores queretanos, optimistas ante inversión pública en infraestructura

Querétaro, Qro. Constructores locales confían en que este año aumente la inversión pública en el ramo, lo que representaría un aliciente para un sector que atravesó un complejo 2025.

El presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) en Querétaro, Álvaro Ugalde Chaparro, estimó que este año se presupuesten al menos 5,000 millones de pesos en obras públicas.

“Tenemos entendido, por lo que se está manifestado -en impactos de obra y de acuerdo con los presupuestos autorizados- que entre los municipios de El Marqués, Querétaro y obras públicas del estado, (…) son alrededor de 5,000 millones de pesos, sin incluir a las dependencias federales, es un gran número, es un número aliciente”, compartió.

Este monto, refirió, significa regresar a los presupuestos de obra que hace dos o tres años se ejercían en la entidad; ahondó que era necesario retomar estas cifras, sobre todo después de la baja actividad del año anterior.

“Urgía este tipo de monto, regresar a los números habituales que se ejercía en el estado, hoy tenemos ya este número que nos da certeza y tranquilidad, de seguir los constructores queretanos manteniendo esta participación constante en el desarrollo de Querétaro”, mencionó.

El dirigente estatal de CMIC destacó que el programa de inversión en infraestructura que anunció el gobierno federal genera certidumbre y buenas perspectivas en el sector.

También, añadió, tienen una visión positiva del recurso que este año ejercerán dependencias federales en la entidad.

“Da certidumbre y dan buenas perspectivas (el plan federal). (…) Recordemos que tuvimos un 2025 y 2024 muy limitados con recursos federales para nuestras principales carreteras, incluyendo la carretera 57 que cruza una gran parte del estado. (…) Hemos tenido ya algunos anuncios de inversión y de asignación de recursos para las dependencias federales que impactan a nuestro estado, ya tenemos mejor panorama para esta ejecución de obra en el 2026”, expresó.

De igual manera confían en que habrá inversión en infraestructura hidráulica, a través del recurso que ejercerá la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

“En un primer acercamiento se sabe que habrá 2,000 millones de pesos para Conagua, para invertir en Querétaro, entre saneamiento de ríos, drenes, bordos y construcción de infraestructura, entonces, empiezan a haber buenos números y un aliciente para la reactivación de la economía”, apuntó.

Levantan la mano en obras del tren

Las conductoras locales también tienen expectativa de participar en las obras relacionadas con la construcción del tren México-Querétaro.

Al respecto, el presidente estatal de CMIC solicitó apertura para que el sector participe en las licitaciones del proyecto; ahondó que las empresas locales tienen capacidades de maquinaria y experiencia para desarrollar proyectos de edificación, construcción de puentes, cimentaciones profundas, movimiento de tierra, entre otras.