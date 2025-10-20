Tarifas arancelarias también meten ruido a turismo

Riviera Nayarit, Nay. En este 2025 el turismo de reuniones y convenciones no está exento del ruido que genera la sacudida arancelaria por el giro de políticas en Estados Unidos, destacó el presidente del World Meeting Forum, Rafael Hernández.

“Por ejemplo, supongamos que una empresa iba a abrir una planta, pero por los aranceles ya no lo hará, entonces esa planta haría un evento de inauguración, pero éste también se canceló”, explicó en entrevista.

Refirió que las decisiones políticas están impactando los presupuestos de las empresas, lo que está retrasando ciertas decisiones.

World Meeting Forum nació en 2013 como una plataforma de negocios que promueve destinos y toda la cadena de valor alrededor de los eventos. En el caso del evento que se llevó a cabo la semana pasada en la Riviera Nayarit, Hernández explicó que hubo 50 invitados (tomadores de decisión/compradores) que tuvieron 22 citas de negocios en promedio.