¿Pensando en vivir en Querétaro? Esto cuesta comprar o rentar casa en el 2026

Querétaro se ha posicionado como uno de los destinos más buscados para vivir en el Bajío del país, debido a su cercanía con la Ciudad de México, infraestructura, oferta de servicios y precios de vivienda competitivos que han impulsado su crecimiento en los últimos años.

Sin embargo, el aumento en la demanda de vivienda ha tenido efectos en el valor de las casas y departamentos. De acuerdo con datos de Inmuebles24, los precios de las propiedades registraron un incremento cercano a 7%, tanto en renta como en venta, en los últimos dos años.

Y es que la ciudad queretana adquirió popularidad tanto por parte de residentes locales como personas provenientes de otras entidades. Una de las principales fortalezas de este punto del Bajío es su vocación industrial, que se traduce en oportunidades de empleo y dinamismo económico.

En términos de movilidad, Querétaro mantiene tiempos de traslado relativamente competitivos. Según el Censo de Población y Vivienda (CPV) 2020, el tiempo promedio de traslado del hogar al trabajo es de 30.6 minutos.

Además, 81% de la población tarda menos de una hora en llegar a su empleo, mientras que solo 7.79% destina más de una hora al trayecto. En el caso de los estudiantes, el traslado promedio desde el hogar hasta el lugar de estudios es de 19.8 minutos.

Variación en precios de venta

El análisis de Inmuebles24 muestra que el precio promedio de las viviendas en venta dentro del portal digital se ubica en 29,695 pesos por metro cuadrado, con datos a enero del 2026. Con este valor, una vivienda de 60 metros cuadrados alcanza un costo aproximado de 1 millón 781,700 pesos.

En cuanto al comportamiento por zonas, los mayores incrementos de valor en los últimos dos años se registraron en Cayetano Rubio y Felipe Carrillo Puerto, ambos con una variación de 12 por ciento.

Cayetano Rubio destaca además como la zona con el precio más alto de la región, con 36,841 pesos por metro cuadrado, cifra superior al promedio de la ciudad. En contraste, Felipe Carrillo Puerto se posiciona como una de las opciones más accesibles, con un valor de 21,478 pesos por metro cuadrado.

¿Cuánto cuesta alquilar?

En el mercado de alquiler, Inmuebles24 reporta que la renta promedio en Querétaro se ubicó en 11,806 pesos mensuales.

Cayetano Rubio también encabeza la lista de las zonas más costosas, con un precio promedio de 13,133 pesos al mes. Por el contrario, Corregidora ofrece algunas de las opciones más accesibles, con rentas cercanas a 9,428 pesos mensuales.

Un dato relevante es la contracción registrada en la delegación Josefa Vergara, donde el precio promedio disminuyó 6% anual, al pasar de 13,946 pesos mensuales en enero del 2025 a 13,049 pesos este año.

Otras zonas con oferta de vivienda en alquiler incluyen: