Milán-Cortina inaugura los Juegos Paralímpicos entre el regreso de Rusia y el boicot de 7 países

En un contexto de gran tensión y un boicot de la ceremonia de apertura de Verona por parte de siete países, los Juegos Paralímpicos de Invierno de Milán-Cortina se abren oficialmente el viernes, marcados por la presencia de Rusia y Bielorrusia con sus símbolos nacionales.

Con la presencia del presidente italiano Sergio Mattarella, muy aplaudido, y la jefa del gobierno Giorgia Meloni, la ceremonia de apertura empezó hacia las 20:00 locales (19:00 GMT) con un espectáculo de luz y sonido bajo el tema "La vida en movimiento", animado principalmente por Stewart Copeland, baterista del grupo británico The Police.

Unas horas antes del acto, la actualidad marcó la jornada con la renuncia al evento del único deportista paralímpico iraní que iba a participar en estos Juegos. Aboulfazl Khatibi Mianaei, de 23 años, ya presente en Pyeongchang 2018 y Pekín 2022, tenía previsto disputar dos pruebas de paraesquí de fondo, pero la guerra en su país le impidió llegar.

"Es realmente decepcionante para el deporte mundial, y sobre todo para Aboulfazl Khatibi, que no pueda acudir en condiciones de seguridad a sus terceros Juegos Paralímpicos de invierno en Milán-Cortina 2026", lamentó Andrew Parsons, presidente del Comité Paralímpico Internacional (IPC) en un comunicado publicado este viernes, a unas horas de la ceremonia inaugural en la Arena de Verona.

Llevado hace cuatro años a pronunciar un discurso de apertura en un periodo marcado por la invasión rusa de Ucrania, Parsons reconoció el jueves que su "llamado desesperado por la paz" seguía siendo necesario.

Pero en medio "conflictos y las cosas negativas del mundo, seguimos necesitando inclusión. Y que el deporte sirva para esa inclusión. El deporte es lo que tenemos tratar de defender durante estos Juegos", añadió el presidente brasileño del IPC.

Sin Irán, 55 países

Su ausencia implica que la bandera iraní no ondeará este viernes en la ceremonia inaugural. El número de naciones representadas durante los diez días de competición, en las seis disciplinas, pasa así de 56 a 55.

Más allá del conflicto vigente en Oriente Medio, es la reintegración de Rusia el principal foco de tensiones en Milán-Cortina.

Desde 2014, el himno de Rusia no suena en un cónclave olímpico o paralímpico, primero debido a los escándalos de dopaje y luego por la invasión de Ucrania desde 2022.

Por ello, la presencia en estos Paralímpicos de rusos y bielorrusos con su bandera y sus símbolos, y no como integrantes de una delegación neutral, es la gran novedad de este evento, que supone un paso simbólico y significativo hacia la reintegración deportiva de estas dos naciones.

Ese regreso de Rusia y Bielorrusia fue votado en la asamblea general del CPI de septiembre, a pesar de que el conflicto en Ucrania sigue en curso, y la medida ha suscitado una enorme oposición.

Siete ausentes en ceremonia inaugural

Ucrania ha rechazado acudir con sus deportistas a la ceremonia de Verona y le siguieron luego con un gesto similar los Comités Paralímpicos de otros seis países europeos: República Checa, Polonia, Estonia, Letonia, Lituania y Finlandia.

En el ámbito político también se han producido bajas significativas como rechazo a la presencia de los símbolos rusos, principalmente el comisario de Juventud y Deportes de la Unión Europea (UE) o diversos gobiernos como los de Francia y Reino Unido, que no enviarán representación al acto como protesta.

"El CPI respeta la decisión", declaró el jueves a la AFP el organismo paralímpico ante estos boicots simbólicos a las ceremonias.

El boicot anunciado por diversos países se limita a las ceremonias y a la representación política, no a la competición como tal, donde ningún país ha renunciado a participar.

El evento se extenderá 10 días y tendrá tres zonas de competición, Milán (parahockey sobre hielo), Cortina d'Ampezzo (paraesquí alpino, parasnowboard, paracurling en silla de ruedas) y Val di Fiemme (paraesquí de fondo y parabiatlón).