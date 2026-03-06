Lectura 1:00 min
EU reasegurará pérdidas marítimas en el Golfo por hasta 20,000 millones de dólares
Estados Unidos proporcionará un reaseguro por pérdidas de hasta 20,000 millones de dólares en la región del Golfo para infundir confianza a los transportistas de petróleo y gas en medio de la guerra contra Irán.
Estados Unidos proporcionará un reaseguro por pérdidas de hasta 20,000 millones de dólares en la región del Golfo para infundir confianza a los transportistas de petróleo y gas en medio de la guerra contra Irán, informó este viernes la Corporación Financiera Internacional para el Desarrollo de Estados Unidos (DFC).
Donald Trump ordenó el martes a la DFC que proporcionara seguros contra riesgos políticos y garantías financieras para el comercio marítimo en el Golfo, después de que el tránsito de petroleros y buques cisterna de gas natural licuado se paralizara en el estrecho de Ormuz, entre Irán y Omán, por donde normalmente circula el 20% del petróleo mundial a diario.
Te puede interesar
El seguro se aplicará de forma continua y se centrará inicialmente en el seguro de casco, maquinaria y carga, según informó la DFC.