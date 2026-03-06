EU reasegurará pérdidas marítimas en el Golfo por hasta 20,000 millones de dólares

Estados Unidos proporcionará un reaseguro ⁠por pérdidas de hasta 20,000 millones de dólares en la ⁠región del Golfo ⁠para infundir confianza a los transportistas de petróleo y gas en medio de la guerra contra Irán, informó este viernes la Corporación Financiera Internacional para el Desarrollo de Estados Unidos (DFC).

Donald Trump ordenó el martes a la DFC que proporcionara seguros contra riesgos políticos y garantías financieras para el comercio marítimo en el Golfo, después de que el tránsito de petroleros y buques cisterna de gas natural licuado se ⁠paralizara en el estrecho ⁠de Ormuz, ⁠entre Irán y Omán, por donde ⁠normalmente circula el 20% del petróleo mundial a diario.

El seguro se aplicará de forma continua y se centrará inicialmente en el seguro de casco, maquinaria y carga, según informó ⁠la DFC.