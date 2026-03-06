Reconoce Felipe Macías a mujeres que cambian el rumbo de Querétaro

Como parte de las actividades que impulsa el Municipio de Querétaro en el marco de la conmemoración del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, el presidente municipal de Querétaro, Felipe Fernando Macías Olvera, entregó el reconocimiento “8 Mujeres que Cambiaron el Rumbo de Querétaro”.

Fueron 8 mujeres las seleccionadas como ganadoras de cada categoría, en las que se reconoce su trabajo y aportaciones por Querétaro, y se entregaron 37 reconocimientos.

Durante la ceremonia, el alcalde reconoció la labor y dedicación que todas las mujeres hacen desde su trinchera y que, a lo largo de sus vidas se han comprometido con la mejora de su comunidad.

Las mujeres que obtuvieron reconocimiento como ganadoras de cada categoría fueron: Martha Ruiz Rubio, en Academia y formación; ⁠Eva Curiel Padilla, en categoría Arte y Cultura; Mariana Chávez Montejo en Asociación Civil; Cynthia Stephanie Olvera Pacheco, en Ciencia y Tecnología; Edna Mondragón Quijano, en Deporte y Bienestar; Andrea Guadalupe Hernández Ramírez, en Emprendimiento y Desarrollo Económico; Daniela Navarro Mones, en Labor Social y Comunitaria; en Trayectoria Destacada, María Fernanda Lazo Payró.

Dentro del rubro Trayectoria Destacada, le fue entregada mención honorífica a la oficial Raquel Carrillo González, por más de 23 años de trayectoria en seguridad ciudadana enfocada en la perspectiva de género.

“Con esto estamos arrancando estos actos de conmemoración del día 8 de marzo, el Día Internacional de las Mujeres. Y además estaremos realizando también otros actos y otros eventos. El 15 de marzo se estará realizando el Medio Maratón de la Mujer y el 18 de marzo tendremos un evento metropolitano”, señaló el presidente municipal Felifer Macías, quien presentó los eventos que se realizarán a través de la Secretaría de la Mujer en torno a la conmemoración del 8 de marzo.

“Sé que podríamos reconocer a muchas más, pero las 37 mujeres que reconocimos el día de hoy son quienes, a lo largo de su trayectoria, de su vida, de su trabajo de todos los días, están haciendo grande esta tierra, están haciendo grande a Querétaro, del cual todos los días nos llena de orgullo ser queretanas y queretanos”, expresó el alcalde.