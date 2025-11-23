¿Qué pasa con una hipoteca en México cuando muere el titular?

La pérdida de un ser querido suele venir acompañada de trámites y obligaciones que deben resolverse, incluso en medio del duelo. Entre estos pendientes se encuentra la revisión de posibles compromisos financieros que el fallecido haya dejado, como un crédito hipotecario.

De acuerdo con Alejandro Sena, director general de Dinero.mx, en México existen productos financieros que cuentan con un seguro de vida que cubre la deuda del titular en caso de fallecer, como es el caso de los financiamientos para la compra de vivienda.

Sena explicó que estos créditos se encuentran protegidos por un seguro de vida, cuyo objetivo es liquidar el monto restante de la hipoteca en caso de muerte accidental o por enfermedad del acreditado.

Este mecanismo libera de cualquier obligación a los beneficiarios del crédito, “siempre que no sea un evento relacionado con suicidio”, y garantiza la extinción del adeudo.

Sin embargo, para que la cobertura sea válida es indispensable que el acreditado haya estado al corriente en sus pagos al momento del fallecimiento. En caso de existir mensualidades pendientes, los beneficiarios deberán regularizar estas mensualidades para poder activar el seguro.

Créditos conyugales

En los créditos hipotecarios adquiridos de manera conyugal, como los otorgados por el Fovissste o el Infonavit, el tratamiento es distinto.

Según Sena, cuando ocurre el fallecimiento de uno de los titulares el seguro sólo cubre la parte correspondiente del adeudo de la persona fallecida, mientras que la deuda asociada al cónyuge sobreviviente permanece vigente.

Esto significa que, aunque exista un seguro de vida, el crédito no se extingue por completo, sino únicamente en la proporción que corresponde a quien falleció.

¿Se pueden heredar deudas?

La respuesta a esta duda es sí, aunque depende del tipo de obligación y del proceso legal que haya dejado el fallecido.

De acuerdo con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), los familiares o beneficiarios pueden asumir la responsabilidad de saldar ciertos adeudos, como un crédito hipotecario, únicamente si se cumplen criterios específicos.

Comúnmente, quienes pueden volverse responsables del pago de deudas son: el cónyuge, los hijos, el obligado solidario —si firmó como aval o fiador— o el albacea designado en el testamento.

Dinero.mx recomienda seguir los siguientes pasos si se es beneficiario de una herencia y existe un crédito hipotecario de por medio:

Investigar si la persona fallecida dejó un testamento.

Verificar la existencia de deudas.

Notificar a las instituciones financieras para activar el seguro correspondiente.

Finalmente, es importante destacar que los herederos no están obligados a pagar las deudas con su propio dinero, pero sí con los bienes heredados. De no hacerlo, los acreedores pueden demandar judicialmente, lo que podría derivar en la pérdida parcial de la vivienda.