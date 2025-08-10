Tu casa de Infonavit también puede heredarse: te explicamos cómo

Elaborar el testamento es clave para dejar tranquilidad a tus seres queridos y evitar problemas una vez que llegue el momento inevitable. Ante ello, la casa que se adquiere con un crédito del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) también puede ser incluida en el documento que definirá el reparto de bienes ante tu deceso.

De acuerdo con el Infonavit, si bien cuando se obtiene un crédito con el instituto se eligen a los beneficiarios del financiamiento, el documento jurídico con el que se determina quién se quedará con la casa, una vez que fallece el acreditado, es el testamento.

En este escenario, el Infonavit sugiere que se puede incluir la vivienda, que se compró con el crédito del organismo, en el testamento, aunque no se haya terminado de pagar el financiamiento.

Según el Infonavit, el crédito del organismo incluye un Seguro por Defunción que liquida la deuda de las personas acreditadas en caso de fallecimiento, por lo que sus familiares no adquieren ningún compromiso de pago.

¿Cómo realizar el trámite?

Para activar el Seguro de Defunción, es necesario que el trámite lo realice el beneficiario de la vivienda, en caso de que exista un testamento que lo avale, o bien cualquier persona que llame a Infonatel (800-008-3900) o acuda al Centro de Servicio del Infonavit.

Quien realice el trámite debe de presentar los documentos originales del acreditado y las escrituras en original de la vivienda.

Es importante que los beneficiarios conozcan la siguiente información del acreditado:

Número de Seguridad Social.

Número de crédito.

Fecha en la que se contrató.

Recuerda que septiembre es el Mes del Testamento, donde se ofrecen descuentos de hasta 50% en distintas notarías del país, por lo que puede ser el mes adecuado para iniciar con este procedimiento.