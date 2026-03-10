Intervención de la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, durante la Conferencia del Pueblo

ATENCIÓN A LAS CAUSAS

Con su permiso, Presidenta.

Muy buenos días tengan todas y todos.

Hoy vamos a informar los avances en el Eje de Atención a las Causas de la Estrategia Nacional de Seguridad para hacer de los municipios con mayores índices delictivos, territorios de paz.

Trabajamos de la mano de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, para quienes queremos una vida digna y feliz.

Realizamos 312 mil 048 visitas casa por casa en los territorios de paz, donde identificamos a jóvenes en contexto de vulnerabilidad y les ofrecemos los programas de la estrategia Jóvenes Transformando México.

Subrayar que, por instrucciones de la Presidenta Claudia Sheinbaum, se refuerza Atención a las Causas precisamente con la atención a los jóvenes, con en esta estrategia de Jóvenes Transformando México.

Para ello, se construirán, ampliarán y rehabilitarán 500 planteles de bachillerato para que 200 mil estudiantes tengan un lugar.

En total habrá nuevos tecnológicos, también reconversiones de planteles, nuevos bachilleratos “Margarita Maza”. Estos nuevos 200 mil lugares para 2026.

Se edificarán 100 nuevos Centros de México Imparable, con actividades deportivas. Y también se impulsarán actividades culturales, así como Circuitos Nacionales de Festivales y se pondrá en marcha el programa Jóvenes Unen al Barrio.

Además, 5 mil boxeadores entrenarán a 100 mil jóvenes en todo el país, con el programa Boxeando por la Paz.

Las visitas casa por casa también sirven para detectar otro tipo de alertas, por ejemplo, esta semana en un domicilio del Estado de México se ubicaron a tres niños víctimas de violencia, a quienes el DIF atendió de inmediato.

Comentar que los 61 territorios de paz están en 22 entidades, donde seguimos trabajando en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, con la Secretaría del Trabajo, la Secretaría de Educación, el Sistema Nacional DIF, y en nuestras ferias atendemos a los jóvenes, de acuerdo a sus proyectos.

Educación les ofrece la posibilidad de regresar a la escuela con apoyos, con becas como la Benito Juárez, la Beca Rita Cetina, Jóvenes Escribiendo el Futuro.

En tanto, la Secretaría del Trabajo los acerca a Ferias del Empleo y Emprendimiento, y les brinda la posibilidad de capacitarse con el programa Jóvenes Construyendo el Futuro; mientras Finabien les otorga créditos para emprendedores.

A la fecha hemos realizado 485 Ferias de Paz, brindando más de 2 millones de servicios y trámites, y constituido 367 Comités de Paz.

A través de estos comités se impulsó la recuperación de 376 espacios públicos.

En Cajeme, Sonora, jóvenes participaron en la reforestación de un espacio en la colonia Mártires de San Ignacio; en Ciudad Juárez, Chihuahua, se implementó la campaña “Juárez amanece limpio”, por ejemplo.

Y en Salamanca, Guanajuato, inauguramos la semana pasada una obra comunitaria, gracias a la intervención de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.

Las 298 Mesas de Paz Estatales y Regionales han llevado a cabo 8 mil 197 Jornadas por la Paz en todo el país, realizando tequios, ceremonias cívicas, bodas colectivas. Muchas actividades.

El 3 de marzo se instalaron 12 Consejos de Paz y Justicia Cívica Estatal y Municipal, en Quintana Roo y firmamos convenios de coordinación.

En Michoacán a través de las Ferias de Paz se han brindado más de 242 mil servicios y trámites.

Y en el marco del Día Internacional de la Mujer, este domingo se realizó la Carrera “Juntas Somos Más Fuertes”, en Cajeme.

La Comisión Nacional de Deporte llevó a cabo la Clase Nacional de Defensa Personal “Mujeres Imparables”, con la participación de más de 52 mil 600 personas.

Celebramos el arranque de la Estrategia Nacional para el Fortalecimiento de las Familias del DIF, que activó 97 Centros de Desarrollo Comunitario DIF Pilares.

Estuvimos en 25 municipios de Guerrero, Michoacán y Oaxaca, con el Tianguis del Bienestar, donde se han entregado 1 millón 954 mil artículos nuevos a más de 292 mil personas.

En colaboración con la Secretaría de la Defensa Nacional y la Iglesia continuamos con la acción “Sí al Desarme, Sí a la Paz”.

Del 1 de octubre de 2024 a la fecha, la población ha canjeado, de forma anónima y voluntaria, 9 mil 201 armas de fuego por dinero en efectivo.

También acudieron a los módulos niñas y niños para intercambiar 8 mil 697 juguetes bélicos por juguetes educativos.

A la fecha, en total, se han brindado 5 millones 544 mil 912 servicios y trámites, en beneficio de más de 3 millones 564 mil personas.

Así, juntos seguimos construyendo la paz.

Gracias, Presidenta.