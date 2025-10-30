México se perfila como nuevo polo industrial global: Fibra Uno

México tiene la oportunidad de convertirse en uno de los principales polos manufactureros a nivel global, impulsado por la relocalización industrial (nearshoring) y el fortalecimiento del bloque económico de Norteamérica, afirmaron directivos de Fibra Uno (FUNO), el fideicomiso de inversión en bienes raíces más grande de América Latina.

Durante la presentación de resultados del tercer trimestre del 2025, Gonzalo Robina, director general adjunto de la compañía, indicó que el reacomodo global de la manufactura —tras los recientes cambios económicos y políticos en China y Europa— coloca al país en una posición estratégica.

“México va a ser el ganador en este proceso de relativo reacomodo de las cadenas de suministro en un mundo ya no globalizado, sino regionalizado. Si no somos los más beneficiados, vamos a ser los menos afectados”, comentó.

Robina explicó que México cuenta con ventajas competitivas únicas, entre ellas su cercanía con Estados Unidos —al compartir 3,500 kilómetros de frontera—, lo que reduce costos logísticos y mitiga los riesgos de interrupción en la cadena de suministros.

“Esto nos va a llevar a una integración de la cadena de suministro entre México, Estados Unidos y Canadá, constituyéndose definitivamente la región ganadora. Si queremos ver en dónde está el futuro, no del próximo año, sino de las próximas dos décadas, está ahí”. sostuvo.

En el tercer trimestre del año, Fibra Uno reportó ingresos totales por 7,525.3 millones de pesos, un incremento de 5% respecto al mismo periodo del 2024.

La ocupación total de su portafolio se mantuvo en 95%, mientras que, en el segmento industrial, el nivel fue de 97.4 por ciento. Así, el fideicomiso mantiene una visión positiva sobre la evolución del mercado inmobiliario industrial en México.

Alineación con Plan México

Por su parte, Jorge Pigeon, vicepresidente de Mercado de Capitales y Relación con Inversionistas de Fibra Uno, apuntó que México atraviesa un momento histórico similar al que vivió China hace dos décadas, antes de convertirse en una potencia manufacturera.

“Hoy México tiene la misma oportunidad de ser una gran fábrica para el mundo. Especialmente por la ola promovida por el presidente Donald Trump de regresar manufacturas hacia la región de Norteamérica”, dijo.

Sin embargo, Pigeon advirtió que, para aprovechar esta oportunidad, será necesario fortalecer la infraestructura nacional: “La infraestructura que tenemos nos va a quedar chiquita para la oportunidad que viene. Hay que invertir en carreteras, puertos, energía, entre otros”.

En este sentido, remarcó que el Plan México del gobierno federal de la presidenta Claudia Sheinbaum apunta a esa dirección, por lo que “la mesa está puesta”.

De acuerdo con el directivo, Fibra Uno continuará con su estrategia de expansión en el sector inmobiliario industrial para recibir a nuevos inquilinos de giros manufacturero y logístico que busquen establecerse en el país.

Lanzamiento de Fibra Next

Respecto al nuevo vehículo de inversión de Funo, Fibra Next, Pigeon informó que se espera la autorización de la Comisión Nacional Antimonopolios, para consolidar el Fideicomiso en el 2026.

Una vez obtenida la aprobación, la compañía contempla analizar el mercado para llevar a cabo el intercambio de deuda y la consolidación de activos en un "joint venture". El modelo de coinversión entre Fibra Uno y Fibra Next permitirá consolidar proyectos estratégicos en el sector industrial.

“Esperamos llevar a cabo la transacción no más tarde de la primera mitad del año que viene. No hay ninguna otra autorización pendiente. Debemos estar prácticamente a horas de obtener el visto bueno por parte de la Comisión. No hay nada más que lo detenga”, concluyó Robina.