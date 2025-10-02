Boom industrial con respaldo eléctrico: México activa estrategia energética

La Secretaría de Energía (Sener) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) dieron a conocer los paquetes especiales de energía para parques industriales, una solución diseñada para responder a las necesidades energéticas del sector a nivel nacional.

El anuncio se realizó en el marco del evento “Catalizando la reforma energética desde los parques industriales”, donde se destacó que estas nuevas soluciones buscan atender la demanda de los 477 parques industriales en operación en el país, así como respaldar la meta de 100 nuevos desarrollos incluidos en el Plan México.

De acuerdo con la Asociación Mexicana de Parques Industriales Privados (AMPIP), los paquetes contemplan lo siguiente:

Esquemas flexibles de transmisión y distribución.

Generación modular con enfoque sostenible.

Contratos de largo plazo y modelos llave en mano.

Todo esto, con el objetivo de acelerar la conexión eléctrica de los parques industriales y garantizar seguridad operativa.

Desde el “boom” de los parques industriales a partir del fenómeno de relocalización de empresas en México (nearshoring), el sector inmobiliario ha insistido en la necesidad de ampliar la red eléctrica en el país para sostener la llegada de inversiones y la expansión de cadenas productivas.

Y es que, según datos de la AMPIP, las empresas pasaron de ocupar 2 millones de metros cuadrados (m2) de espacio industrial en el 2019 a 5 millones de m2 en el 2023. Además, para este 2025, los socios del organismo privado proyectan una inversión superior a los 6,000 millones de dólares para la construcción de nuevas naves industriales.

“Reconocemos y agradecemos a la Sener por abrir el espacio de diálogo y colaboración que, desde el inicio de la actual administración, ha permitido sentar en la misma mesa a las principales instituciones públicas del sector energético y a la membresía de AMPIP”, destacó la Asociación encabezada por Jorge Ávalos.

Además, añadió que estas medidas contribuirán a fortalecer la competitividad regional, al brindar a los parques industriales certeza en el suministro eléctrico y facilitar la instalación de empresas de alto valor agregado.

“AMPIP refrenda su compromiso de seguir siendo el interlocutor técnico del sector inmobiliario industrial, impulsando soluciones que fortalezcan la infraestructura energética, promuevan la competitividad y apoyen la política pública nacional en materia de energía y desarrollo industrial”, añadió el organismo.