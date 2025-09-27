Finsa invierte más de 220 millones de dólares en parque industrial en Nuevo León

La desarrolladora Finsa anunció una inversión superior a 220 millones de dólares para la construcción de un parque industrial en García, Nuevo León, que contempla la llegada de más de 25 compañías de alto nivel y la creación de 14,000 empleos directos.

El plan maestro incluye la edificación de 17 naves industriales con un área rentable total de 370,000 metros cuadrados al concluir la segunda fase. La primera etapa abarca 45 hectáreas y la segunda 47 hectáreas adicionales.

De acuerdo con la firma, se trata del primer desarrollo institucional sostenible y de mayor escala en el municipio, diseñado para albergar industrias ligeras y no contaminantes bajo estándares ambientales internacionales.

“Su gran disponibilidad de mano de obra, excelente conectividad con las principales vialidades hacia la frontera con Estados Unidos y al interior del país, hacen de este municipio una ubicación clave para la industria de alto valor agregado”, afirmó Sergio Argüelles González, presidente y director general de Finsa.

García, nuevo polo industrial

El municipio de García, parte del área metropolitana de Monterrey, ya concentra operaciones de empresas como Johnson Controls, Mercedes Benz Autobuses, Liebherr y Frisa, lo que refuerza su posicionamiento como uno de los polos industriales emergentes en la región.

“El proyecto está alineado con la estrategia del municipio de García de atraer inversiones social y ambientalmente responsables, que fortalezcan la competitividad regional, impulsen el crecimiento económico y generen nuevas oportunidades laborales bien remuneradas”, indicó Finsa.

Cabe mencionar que la actividad de arrendamiento de espacios industriales a nivel nacional alcanzó un total de 455,000 metros cuadrados en agosto del 2025, de los cuales el mercado de Monterrey lideró la demanda al concentrar 36% del volumen.

Con el Parque Industrial Finsa García, la compañía dirigida por Argüelles suma siete parques industriales en Nuevo León, con lo que alcanza más de 740 hectáreas en la zona metropolitana.

Actualmente, la empresa cuenta con 28 parques industriales y más de 70 ubicaciones a nivel nacional e internacional. Así, administra y arrienda 3.7 millones de metros cuadrados y ha construido más de 14 millones de metros cuadrados en su historia.

El nuevo parque de García forma parte de esta estrategia de crecimiento y se proyecta como un punto de atracción de capitales ligados a sectores de manufactura ligera y logística.