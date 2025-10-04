Política industrial focalizada puede multiplicar ventajas de la relocalización de empresas: FMI

La aplicación de políticas industriales bien focalizadas puede incrementar la productividad de un país en sectores incipientes, reducir las presiones que alimentan a la inflación y moderar el costo fiscal de apoyar sectores no prioritarios. Así lo explicaron expertos del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Estos efectos se amplifican aún más a nivel nacional en el escenario de la deslocalización, pues el aumento de subsidios impulsa un mayor aumento de la producción, señalaron. La deslocalización es la práctica de trasladar operaciones o funciones de una empresa a otro país para reducir costos laborales y operativos, mejorar la eficiencia o bien, aprovechar un entorno regulatorio más favorable.

Al interior del primer capítulo del informe World Economic Outlook (WEO), reconocieron el esfuerzo de los países que están buscando reorganizar sus economías para acelerar a la actividad. Pero recomendaron desarrollar cuidadosamente sus estrategias de política industrial, para tener resultados más eficientes y optimizar el uso de recursos públicos en el trayecto.

El citado capítulo que lleva por título: Política industrial; gestión de compensaciones para promover el crecimiento y la resiliencia, destacaron que las estrategias de política industrial, a menudo tienen énfasis en industrias estratégicas con miras a aumentar la productividad y el crecimiento futuro, así como reducir la dependencia de importaciones en sectores clave.

Si bien es cierto que pueden impulsar la producción local y alcanzar la frontera tecnológica global, también es verdad que su aplicación no siempre garantiza un resultado exitoso.

A partir de modelos teóricos, datos empíricos y estudios de caso, los expertos del FMI resaltaron que incentivar un sector que ha sido eficiente en un país por años, no garantiza el éxito al replicarlo en una economía con distintas características o vocación productiva.

Destacaron que las políticas también pueden generar un gasto público sustancial, una consideración importante en un momento de elevado endeudamiento y limitado margen fiscal en muchos países.

Apoyo directo sí, pero selectivo

En el análisis explicaron que empíricamente, las políticas industriales recientes se asocian con mejores resultados en el sector objetivo, pero su magnitud es pequeña.

Suelen combinar apoyo directo y subsidios o incentivos fiscales; apoyos que a veces también se extienden a sectores relacionados.

Tomaron por ejemplo la experiencia de países como Corea, donde diseñaron los subsidios cuidadosamente diseñados, alineados con objetivos claros y ejecutados dentro de un marco institucional sólido que ayudaron a catalizar la transformación estructural.

Agregaron que un escenario de relocalización asume que las principales economías avanzadas aumentaron los subsidios a la producción para la fabricación local.

En este marco advirtieron que los riesgos de que la propiedad intelectual no genere beneficios económicos son significativos.

Acotaron que este proceso trae consigo una disminución de los precios al consumidor durante la fase de convergencia y es sensible a las condiciones iniciales como la magnitud de la brecha tecnológica.

Detallaron que en un escenario de relocalización de inversiones, donde llegan empresas con alto desarrollo tecnológico, se amplifican los resultados si los subsidios impulsan a estos segmentos.

El capítulo divulgado forma parte del reporte insignia del FMI, el WEO, donde suelen presentar las perspectivas económicas mundiales donde incluyen previsiones y expectativas de crecimiento.