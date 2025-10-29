Indujal impulsa inversión industrial con infraestructura de vanguardia

Tonalá, Jalisco. Con una ubicación estratégica, infraestructura de primer nivel y un entorno pensado para el crecimiento empresarial, parque industrial Indujal se consolida como una de las opciones más atractivas para invertir en el oriente de la Zona Metropolitana de Guadalajara.

En su primera etapa, el proyecto abarca 20 hectáreas divididas en dos fases de las cuales, la primera -de ocho hectáreas- será entregada a finales de este año, mientras que la segunda, de 12 hectáreas, concluirá el primer semestre de 2026.

Indujal ofrece bodegas desde 800 hasta 4,000 metros cuadrados, pensadas para micro, pequeñas y medianas empresas; además, en una segunda etapa -Indujal II-, contará con 27.5 hectáreas destinadas a proyectos industriales de mayor escala, con terrenos de 5,000 a 10,000 metros cuadrados.

La ubicación es uno de sus principales atractivos: a solo 20 minutos del Aeropuerto Internacional de Guadalajara y con fácil conexión a León, Aguascalientes, Ciudad de México y el corredor industrial de El Salto, lo que convierte a INDUJAL en un punto logístico clave para empresas de manufactura, almacenamiento y distribución.

Actualmente, el 50% de los compradores son inversionistas patrimoniales que adquieren bodegas como activos de renta, generando plusvalía y rentabilidad sostenida, mientras que el otro 50% son empresas operativas en sectores como logística, alimentos y materiales de construcción.

“Es muy rentable invertir en bodegas industriales. Además, mantener una bodega es mucho más sencillo que una propiedad habitacional. Indujal ofrece certeza, conectividad y valor creciente”, destacó su director general, Juan Mendoza.

“Ya podemos escriturar. Hemos tenido muy buena respuesta; de la etapa sur tenemos un 80% vendido y de la norte, alrededor del 30%. Esto demuestra la confianza de los inversionistas en el potencial del corredor industrial de Tonalá”, explicó Omar Presuel, director comercial.

Networking sobre ruedas: Slalom Porsche en Indujal

Como parte de su estrategia para fortalecer la comunidad empresarial, los directivos de Indujal realizaron el pasado domingo un exclusivo evento Slalom Porsche, en colaboración con el Porsche Club Guadalajara.

Empresarios, socios, inversionistas y amigos disfrutaron de una jornada de manejo deportivo, música y gastronomía, mientras conocían de primera mano las amplias vialidades y la infraestructura del parque industrial.

“Estos encuentros son parte fundamental de los negocios. No se trata solo de invertir, sino de crear comunidad. Como tapatíos, debemos impulsarnos entre nosotros para seguir creciendo”, afirmó Omar Presuel.

Un parque con visión de futuro

Con 97 lotes industriales, vialidades de 15 metros de ancho, servicios completos y el respaldo de un municipio que impulsa el desarrollo industrial, Parque Industrial Indujal se posiciona como un proyecto con alto potencial de rentabilidad y expansión.

Para 2026, sus directivos esperan tener colocado el 100% de los lotes, consolidando a Tonalá como un nuevo polo industrial dentro del ecosistema económico de Jalisco.

Contacto para inversionistas:

Camino al Vado 3431, Tonalá, Jalisco

ventas@indujal.com

Tel: 33 3488 1900

Instagram: @indujal_jm