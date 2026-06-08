México plantea ante la OIT que las políticas públicas definirán el futuro laboral frente a la IA

Durante la discusión de la memoria del director general de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), titulada "Un momento decisivo: aprovechar la inteligencia artificial para promover el trabajo decente", la delegación del gobierno de México fijó su postura frente a los representantes de los sectores empleador y trabajador, donde afirmó que el rumbo de la transición tecnológica dependerá de las decisiones políticas y no de la tecnología en sí misma.

El secretario de Trabajo y Previsión Social, Marath Bolaños, dijo ante la Conferencia Internacional del Trabajo, que las políticas públicas, las instituciones laborales y el diálogo social son las herramientas que deben orientar la adopción de la inteligencia artificial (IA) para evitar visiones reduccionistas que se centren de manera exclusiva en la sustitución de mano de obra o en la dilución de los derechos laborales vigentes.

Desde la perspectiva del gobierno de México, la gobernanza de estas tecnologías requiere un enfoque institucional que contenga el riesgo de profundizar las desigualdades en el mercado laboral. Bajo este criterio, se expuso que la tecnología debe concebirse como un instrumento para elevar la productividad y mejorar las capacidades humanas, manteniendo la regulación normativa como eje central.

En el plano local, la representación del país expuso las acciones aplicadas en la administración pública federal, entre las que destacan la modernización de la inspección laboral mediante sistemas integrados de datos e inteligencia artificial, y la transición hacia plataformas digitales integrales para la intermediación laboral gratuita entre empresas y buscadores de empleo.

Asimismo, se presentó como referente de gestión regulatoria la reforma legal en materia de trabajo en plataformas digitales, en la que se “ya reconoce los derechos laborales, regula el uso de algoritmos y otorga acceso a la seguridad social a un sector que abarca a 1.5 millones de personas en el país”, dijo el funcionario.

Finalmente, México ratificó ante la OIT su compromiso con el diálogo social y el modelo tripartito como los espacios de convergencia para procesar los cambios normativos que exige el entorno laboral global ante el avance de la digitalización.