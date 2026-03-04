Se reúne Mara Lezama con Claudia Sheinbaum Pardo para dar seguimiento a proyectos en Quintana Roo

Salud, infraestructura y agua potable, entre los temas abordados en Palacio Nacional para fortalecer el bienestar de las y los quintanarroenses

Ciudad de México.- La gobernadora Mara Lezama Espinosa sostuvo una reunión de trabajo con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, en Palacio Nacional, con el objetivo de dar seguimiento a los proyectos estratégicos que se desarrollan en la entidad.

La Gobernadora informó que durante la reunión se revisaron avances y compromisos en materia de salud, infraestructura y agua potable, rubros que calificó como prioritarios para mejorar la calidad de vida de miles de familias en todo el estado.

“Conversamos sobre los avances y compromisos en materia de salud, infraestructura y agua potable, temas prioritarios que están mejorando la vida de miles de familias en todo el estado”, expresó.

Mara Lezama agradeció el respaldo de la Presidenta y destacó la coordinación institucional como pieza clave para impulsar el desarrollo social en Quintana Roo.

“De la mano del Gobierno de México, seguimos construyendo bienestar y prosperidad compartida” precisó la titular del Ejecutivo.