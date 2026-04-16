Infonavit concreta nueva entrega de viviendas en Colima

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) realizó la segunda entrega de Viviendas del Bienestar en Colima, con la asignación de 26 casas en el fraccionamiento Infonavit Rinconada. Con este acto, el programa suma 19 entregas a nivel nacional y refuerza su avance dentro de la estrategia federal en materia habitacional.

El evento contó con la participación del director general del Instituto, Octavio Romero Oropeza; la titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Edna Vega Rangel; y la gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno Silva, quienes coincidieron en que el acceso a vivienda digna representa un eje central de la política social actual.

La iniciativa forma parte del programa de Vivienda para el Bienestar, que contempla la construcción de 1.2 millones de viviendas en el país por parte del Infonavit, dirigidas principalmente a trabajadores con ingresos de entre uno y dos salarios mínimos. En el caso de Colima, se proyecta la edificación de más de 13,000 viviendas durante el sexenio, distribuidas en varios municipios de la entidad.

Impulso a la vivienda social

Durante su intervención, Romero Oropeza detalló que más de 3,000 viviendas ya cuentan con contrato de construcción en el estado y adelantó que en los próximos meses se alcanzará el 83% de la meta sexenal en la entidad, con posibilidad de completar el 100% antes de que concluya el año.

El funcionario también subrayó el impacto de los programas de reestructura crediticia e indicó que más de 50,000 familias colimenses ya están en condiciones de pagar su crédito, al referirse a los apoyos aplicados mediante el esquema de Solución Integral, que ajusta saldos, tasas o mensualidades.

A la par, el Instituto avanza en la regularización patrimonial. Hasta ahora, se han liberado 16,500 hipotecas en la entidad, lo que brinda certeza jurídica a miles de familias.

Por su parte, la titular de Sedatu destacó que la inversión total en vivienda en Colima alcanzará los 12,400 millones de pesos, con la construcción de 19,000 viviendas en coordinación con distintas instancias. Este esfuerzo, añadió, generará decenas de miles de empleos directos e indirectos.

La gobernadora Vizcaíno Silva señaló que estas acciones permiten materializar el derecho a la vivienda en el estado, al tiempo que fortalecen el desarrollo regional y el bienestar de la población.