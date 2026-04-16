Gana Rotoplas terreno con su Captación Pluvial para industrias

Rotoplas no sólo es el líder del almacenamiento de agua, hoy en día, gracias a una fuerte apuesta tecnológica, está ganando terreno para convertirse en la empresa favorita de empresas e industrias que buscan una solución de captación de agua de lluvia.

Ante el contexto de la sequía, la captación pluvial se posiciona como una alternativa viable tanto ambiental como económica.

Y es que, durante años, se subestimó el potencial de la lluvia en entornos urbanos; sin embargo, hoy especialistas coinciden en que puede ser una fuente complementaria clave si se combina con tecnología, infraestructura adecuada y políticas públicas que incentiven su adopción.

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México enfrenta una situación compleja en materia hídrica. Más del 60% del territorio presenta algún grado de estrés hídrico, es decir, la demanda de agua se acerca o supera su disponibilidad natural.

“En México, una parte significativa del agua de lluvia se desperdicia al dirigirse directamente al drenaje. Sin embargo, el desarrollo de sistemas de captación, filtración y almacenamiento ha abierto la posibilidad de aprovechar este recurso para usos tradicionales de agua potable o procesos industriales ya que pueden alcanzar calidades según la NOM-127-SSA1-2021”, explicó Juan Pablo Rodríguez, Director de Rotoplas Servicios de Agua (rsa).

De acuerdo con el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, la captación pluvial puede consolidarse como una fuente complementaria relevante, particularmente en entornos urbanos donde la presión sobre las redes hidráulicas es cada vez mayor. Más que sustituir el suministro tradicional, esta solución lo fortalece: reduce la demanda sobre la infraestructura pública y ofrece mayor resiliencia en contextos de escasez.

Aunque históricamente se ha vinculado con zonas rurales, su potencial en ciudades es cada vez más evidente. Investigaciones de la UNAM señalan que viviendas, edificios y naves industriales pueden captar volúmenes considerables durante la temporada de lluvias. A ello se suma un beneficio adicional: la reducción del escurrimiento superficial, lo que contribuye a mitigar inundaciones en sistemas de drenaje frecuentemente saturados.

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El avance tecnológico ha acelerado esta transición. Hoy existen soluciones que integran filtración avanzada, sensores y plataformas digitales capaces de monitorear el consumo, detectar fugas y optimizar la operación en tiempo real, elevando la eficiencia y la calidad del agua captada.

De la infraestructura al servicio

En paralelo, la gestión del agua está evolucionando hacia esquemas más sofisticados. Más allá de la instalación de infraestructura, comienzan a consolidarse modelos integrales que combinan captación pluvial, almacenamiento, tratamiento y monitoreo bajo un mismo sistema.

En este contexto, empresas como Rotoplas a través de su marca, rsa, han impulsado esquemas donde el usuario accede no solo a tecnología, sino a soluciones completas que incluyen operación, mantenimiento y optimización continua. Este enfoque permite configurar sistemas híbridos que reducen la dependencia de fuentes externas y mejoran la gestión del recurso.

Para sectores como la industria o el desarrollo inmobiliario, donde el agua es un insumo crítico, este modelo representa una ventaja competitiva. La posibilidad de garantizar disponibilidad y calidad mediante sistemas integrados no solo reduce riesgos operativos, sino que también mejora la eficiencia en el uso del recurso.

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Impacto económico y valor estratégico

El costo inicial suele ser uno de los principales cuestionamientos en torno a la captación pluvial. No obstante, distintos casos en el sector muestran que la inversión puede recuperarse en el mediano plazo, especialmente en regiones con suministro irregular donde el uso de pipas implica gastos recurrentes.

En el ámbito industrial, el impacto es aún más tangible. El agua captada puede destinarse a procesos como enfriamiento, limpieza o sistemas de generación de vapor, lo que permite generar ahorros operativos y disminuir la dependencia de fuentes convencionales.

A este componente financiero se suma un factor estratégico: la sostenibilidad. En un entorno donde inversionistas, reguladores y consumidores priorizan criterios ESG, la gestión eficiente del agua se ha convertido en un elemento central dentro de la toma de decisiones. Organismos internacionales han subrayado que la adopción de prácticas sostenibles será clave para garantizar la disponibilidad del recurso en el largo plazo.

El crecimiento de la captación pluvial también está ligado al entorno regulatorio. Algunas ciudades han impulsado programas para fomentar su adopción en viviendas y edificios, con el objetivo de aliviar la presión sobre la infraestructura hidráulica.

Sin embargo, especialistas coinciden en que aún existen áreas de oportunidad. Incentivos fiscales, actualizaciones en normativas de construcción y el desarrollo de estándares técnicos podrían acelerar su implementación a mayor escala. Persisten además barreras como la falta de información y la percepción de altos costos iniciales.

“Más allá de la tecnología, el cambio es de enfoque. La creciente presión sobre el recurso ha impulsado una visión más integral de su gestión, en la que eficiencia, reutilización y diversificación de fuentes comienzan a ser ejes centrales”, destacó Juan Pablo Rodríguez.

Una herramienta frente al cambio climático

El cambio climático añade complejidad al panorama hídrico, con patrones de lluvia más intensos pero menos frecuentes. En este contexto, la captación pluvial se posiciona como una herramienta estratégica para fortalecer la resiliencia.

Su implementación, en conjunto con otras soluciones, puede marcar la diferencia entre sistemas vulnerables y modelos sostenibles. La experiencia en el sector apunta hacia un esquema donde distintas fuentes, tecnologías y modelos de servicio convergen en un mismo ecosistema.

Lo que durante años fue considerado un recurso desaprovechado comienza a adquirir un nuevo valor. Frente al desafío hídrico en México, la lluvia deja de ser un fenómeno estacional para convertirse en un activo estratégico dentro de la seguridad hídrica.

En este proceso de transformación, la participación del sector privado será determinante. Modelos como los que impulsa Rotoplas Servicios de Agua reflejan cómo la integración de tecnología, infraestructura y esquemas de servicio puede acelerar la adopción de soluciones más eficientes. En un entorno donde la disponibilidad del agua define cada vez más la viabilidad operativa y el crecimiento, iniciativas de este tipo comienzan a posicionarse no solo como alternativas, sino como parte de la estrategia central de gestión hídrica.

IG: @rotoplasmx