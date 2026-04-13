Sector de la vivienda alcanza su mayor nivel en una década

La construcción habitacional en México registró en el 2025 su nivel más alto en los últimos 10 años, impulsada por el programa federal Vivienda para el Bienestar. A pesar de ello, el sector aún enfrenta desafíos estructurales como la falta de asequibilidad y la escasez de oferta en zonas de alta demanda.

De acuerdo con cifras del Registro Único de Vivienda (RUV), durante ese año se inscribieron más de 250,000 viviendas en proceso de edificación, un volumen no observado desde el 2016 y que representa un crecimiento anual de 67 por ciento.

“Lo que estamos viendo es resultado de la política pública, de los planes del Infonavit que están reactivando la construcción de vivienda y están creciendo los inventarios. Cosa que no habíamos visto en algunos años, sobre todo en segmentos de interés social”, comentó Carlos Serrano, economista jefe de BBVA México.

El reporte “Situación Inmobiliaria”, elaborado por BBVA, destaca que el impacto de este incremento en la oferta no es inmediato, debido al rezago natural entre el inicio de obra y la entrega de la vivienda.

Aun con este desfase, el 2025 marca un cambio relevante en el ciclo del sector. Al cierre del 2024, el inventario de casas construidas ascendía a 200,000, mientras que en el 2025 se elevó a 269,000.

Riesgos por demanda limitada

Para los especialistas de BBVA, la sostenibilidad de este ritmo de construcción dependerá de la capacidad de compra de la población, particularmente en regiones donde la demanda podría ser insuficiente.

“En un contexto donde la demanda enfrenta restricciones, como tasas hipotecarias aún elevadas y una confianza del consumidor debilitada, existe el riesgo de que el ritmo de colocación no crezca en la misma proporción que la oferta”, advierte el banco.

El programa Vivienda para el Bienestar tiene como objetivo atender a la población con ingresos equivalentes a dos salarios mínimos o menos.

Al respecto, Marissa González, economista senior en BBVA Research México, explicó que la mayor concentración de trabajadores con este nivel salarial y necesidad habitacional se encuentra en las principales zonas metropolitanas del país.

En contraste, los proyectos anunciados por el gobierno federal hasta el 2026 muestran una baja participación en mercados clave. La Ciudad de México y el Estado de México representan apenas 0.02% y 2.2% del inventario, respectivamente.

Retos de planeación urbana

Carlos Serrano destacó que la planeación urbana resulta determinante para el desarrollo del sector y el éxito de los programas públicos, ya que la falta de vivienda en zonas céntricas ha impulsado la expansión hacia la periferia.

“Las personas gastan una cantidad muy grande de recursos y tiempo en transportarse a los centros de trabajo. Hay estudios que muestran que esto implica mayor informalidad e improductividad”, apuntó.

En este contexto, el especialista consideró necesario fortalecer las políticas urbanas, promover la construcción de vivienda vertical y atender problemáticas como la falta de permisos, la escasez de servicios y la corrupción en el sector.